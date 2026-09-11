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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23542358 www.24chasa.bg

Радев към пълните отличници: Правим всичко възможно да развивате потенциала си в България

Елица Чупарова

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Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов

 Вашият успех е важен за България, защото само допреди десетилетия успехът се определяше по природни богатства и сила на индустрията, а днес вече не е така - водещи са тези държави, в които има ум, образование, талант. Вие сте най-важният елемент на този потенциал - нашите млади, образовани, интелигентни хора. Правителството ще прави всичко по силите си да използвате и да развиете потенциала си в България.

Това заяви премиерът Румен Радев пред зрелостниците, които днес получиха отличието "Национална диплома". Той награди петима зрелостници, изкарали оценка отл. 6 в дипломата си за завършено средно образование, но и на 3-те държавни зрелостни изпити (двете задължителни и 1 по желание - б.р.)

Отличието е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища. То се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

"Поздравявам ви за вашия голям успех, който се дължи не само на талант и способности, а на много труд, постоянство, характер и всеотдайност. Това не е само ваш личен успех, не е само удовлетворение за вашите родители и гордост за вашите учители. Този ваш успех е огромен успех за България", категоричен бе премиерът.

"Новите технологии, с които вие ще работите, променят драматично света и живота ни, начинът по който учим, работил, общуваме, взаимодействаме с цялата среда около нас. Състезанието в света вече не е за ресурси и финансов потенциал, а за умове и таланти. Въпросът да останеш в България трябва да е въпрос на възможности. Наш приоритет е да разгръщаме научна, изследователска инфраструктура, да развием съвременна високопродуктивна и интелигента икономика, с добавена стойност, която да съответства на вас", каза още Радев.

"Пожелавам ви все така да ни носите гордост, увереност за бъдещето на нашето общество и където и да сте, да продължавате да побеждавате", допълни той.

Водещ на церемонията по връчването на националните дипломи бе журналистът и водещ на "Панорама" Бойко Василев. Отличия връчи и министърът на образованието проф. Георги Вълчев.

"Това са най-добрите емоции, които можем да изпитаме, защото в този ден виждаме бъдещето на България, а то е наистина чудесно", каза той.

"Вече стартираха много стипендиантски програми, именно за най-добрите деца, които имат отлични дипломи, които са завоювали изключителни места на национални и международни олимпиади и конкурси. От няколко години с помощта на бизнеса, INSAIT и Софийския университет създадохме програмата "Explorer", където студентите получават много високи стипендии, така че да могат да учат. Няма нищо лошо младият човек да работи, но не да превръща работата в основна част от следването си. Това са годините, в които те трябва да натрупат базовите, фундаменталните познания, ако искат да бъдат успешни по-нататък", заяви проф. Вълчев.

И допълни, че са разкрити и стипендиантски програми за деца с високи постижения, за да може да бъдат подпомогнати материално. 

"Ако младият човек не сравнява, винаги ще има нотка на съмнение, че навън винаги е по-добре. Нека да пътуват, нека дори да избират чужди университети. Само така могат да се уверят, че България предоставя възможности", категоричен бе просветният министър.

Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов
Премиерът Румен Радев връчи отличието "Национална диплома" на петима зрелостници СНИМКА: Велислав Николов

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