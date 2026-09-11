Радев към пълните отличници: Правим всичко възможно да развивате потенциала си в България

Вашият успех е важен за България, защото само допреди десетилетия успехът се определяше по природни богатства и сила на индустрията, а днес вече не е така - водещи са тези държави, в които има ум, образование, талант. Вие сте най-важният елемент на този потенциал - нашите млади, образовани, интелигентни хора. Правителството ще прави всичко по силите си да използвате и да развиете потенциала си в България.

Това заяви премиерът Румен Радев пред зрелостниците, които днес получиха отличието "Национална диплома". Той награди петима зрелостници, изкарали оценка отл. 6 в дипломата си за завършено средно образование, но и на 3-те държавни зрелостни изпити (двете задължителни и 1 по желание - б.р.)

Отличието е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища. То се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

"Поздравявам ви за вашия голям успех, който се дължи не само на талант и способности, а на много труд, постоянство, характер и всеотдайност. Това не е само ваш личен успех, не е само удовлетворение за вашите родители и гордост за вашите учители. Този ваш успех е огромен успех за България", категоричен бе премиерът.

"Новите технологии, с които вие ще работите, променят драматично света и живота ни, начинът по който учим, работил, общуваме, взаимодействаме с цялата среда около нас. Състезанието в света вече не е за ресурси и финансов потенциал, а за умове и таланти. Въпросът да останеш в България трябва да е въпрос на възможности. Наш приоритет е да разгръщаме научна, изследователска инфраструктура, да развием съвременна високопродуктивна и интелигента икономика, с добавена стойност, която да съответства на вас", каза още Радев.

"Пожелавам ви все така да ни носите гордост, увереност за бъдещето на нашето общество и където и да сте, да продължавате да побеждавате", допълни той.

Водещ на церемонията по връчването на националните дипломи бе журналистът и водещ на "Панорама" Бойко Василев. Отличия връчи и министърът на образованието проф. Георги Вълчев.

"Това са най-добрите емоции, които можем да изпитаме, защото в този ден виждаме бъдещето на България, а то е наистина чудесно", каза той.

"Вече стартираха много стипендиантски програми, именно за най-добрите деца, които имат отлични дипломи, които са завоювали изключителни места на национални и международни олимпиади и конкурси. От няколко години с помощта на бизнеса, INSAIT и Софийския университет създадохме програмата "Explorer", където студентите получават много високи стипендии, така че да могат да учат. Няма нищо лошо младият човек да работи, но не да превръща работата в основна част от следването си. Това са годините, в които те трябва да натрупат базовите, фундаменталните познания, ако искат да бъдат успешни по-нататък", заяви проф. Вълчев.

И допълни, че са разкрити и стипендиантски програми за деца с високи постижения, за да може да бъдат подпомогнати материално.

"Ако младият човек не сравнява, винаги ще има нотка на съмнение, че навън винаги е по-добре. Нека да пътуват, нека дори да избират чужди университети. Само така могат да се уверят, че България предоставя възможности", категоричен бе просветният министър.