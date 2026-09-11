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Документите на Гюров и Кандев вече са в ЦИК

Павлета Давидова

[email protected]

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Малко след 12 часа днес съпредседателите на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидат президентска двойка официално внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на вота. Оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков са начело на комитета, в който са включени 240 имена.

Инициативният комитет бе учреден на закрито заседание в четвъртък - в сградата на "Топлоцентрала" в София. На изявленията след учредяването му присъстваха министри от служебния кабинет на Гюров - на транспорта Корман Исмаилов, на финансите Георги Клисурски (който в момента е зам.-кмет по финансите на София), на образованието Сергей Игнатов и на здравеопазването Михаил Околийски. Там бяха и бившият военен министър Тодор Тагарев и евродепутатът Никола Минчев.   

По-рано днес от "Да, България" обявиха, че вече официално имат решение на ръководния орган на партията си за подкрепа на Гюров.

Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че е човекът, който може да води България напред и в Европа, заяви Ивайло Мирчев и изрази очакване скоро и управленските органи на "Продължаваме промяната" и ДСБ да излязат с решения в тази посока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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