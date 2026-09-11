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Бездомник издъхна в центъра на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Бездомник е починал в центъра на Пловдив Снимка: Забелязано в Пловдив

Лежал безпомощен 10 дни, а кадри обиколиха социалните мрежи и възмутиха жители на града

Мъж, който води скитнически начин на живот, е издъхнал на пейка в парка до Сточна гара в центъра на Пловдив. За това потвърдиха от МВР за "24 часа". 

Според очевидци той е лежал в безпомощно състояние близо 10 дни, а кадри с него обиколиха социалните мрежи и възмутиха пловдивчани. Жена на име Невена Демерджиева снимала човека и беше написала във Фейсбук: "10 дни го гледат децата от площадката! Миризмата е отвратителна, чакаме да умре, за да съдейства някой от органите на реда". Част от хората, коментирали поста, я хулят и твърдят, че трябва да подаде сигнал до полицията или Спешна помощ, а не да снима безпомощния скитник. 

"Вашата реакция нормална ли е според вас? Това което виждате всъщност е резултат от действията на всички нас", пише Радостина Георгиева.

Вчера следобед полиция и линейка са отишли на място, но те само констатирали смъртта на мъжа. Бездомникът е бил познат на органите на реда. Все още не е изяснена причината за смъртта му.

Бездомник е починал в центъра на Пловдив Снимка: Забелязано в Пловдив

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