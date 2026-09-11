Забраняват паркирането около Националния стадион „Васил Левски" на 12 септември

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Временна забрана за престой и паркиране на автомобили се въвежда около Националния стадион „Васил Левски" на 12 септември заради провеждането на мероприятие, съобщиха от Столична община.

От 18.00 до 20.00 часа няма да може да се паркира на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски", от страната на Орлов мост. Забраната ще важи за 36 паркоместа.

Ограничението ще е в сила и по ул. „Ген. Гурко" в отсечката между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. „Васил Левски", където ще бъдат освободени 13 паркоместа.

Изключение от забраната се прави за автобусите и автомобилите, обслужващи мероприятието.