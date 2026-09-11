Демерджиев: Работим за ускорено изграждане на новия ГКПП "Капитан Андреево – Север"

България и Турция работят за ускореното изграждане на нов гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север", който ще бъде предназначен изцяло за тежкотоварния трафик. Очаква се новият пункт значително да намали времето за изчакване на камионите на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз.

„Целта ни е обща и споделена – да имаме едновременно сигурна и бърза граница. Новият стратегически проект за ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле – Север" ще допринесе за по-добра и ефективна организация на трафика и граничната свързаност", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите на заместник-министъра на търговията на Турция Сезай Учармак проектът, който ще обслужва само тежкотоварни автомобили, ще повиши ефективността на трафика и ще стимулира развитието на нови търговски отношения между двете страни. Той благодари на българското правителство за усилията по подобряването и надграждането на двустранните отношения.

Българската и турската делегации са направили оглед на мястото, определено за бъдещия пункт. Той ще бъде разположен в района на село Капитан Андреево, северно от сегашния ГКПП. Близостта до съществуващия пункт ще улесни изграждането на необходимата съпътстваща инфраструктура, съобщиха от МВР.

От двете страни е изразена готовност споразумението за изграждането на новия пункт да бъде подписано в близките дни. Предвижда се да бъде създадена и смесена експертна комисия, която ще уточни техническите характеристики на съоръжението.

Проектът е част от стратегията за подобряване на граничния контрол и се определя като важна стъпка за развитието на трансевропейската транспортна мрежа.

По време на срещата е обсъдено и доброто взаимодействие между българските и турските гранични и митнически служби в борбата срещу наркотрафика, контрабандата и нелегалната миграция.

Особено внимание е отделено на мерките за облекчаване на транзитното преминаване на турските граждани, които пътуват от и към Западна Европа. В разгара на ваканционния сезон именно това е било сред основните приоритети на двете страни.

Българската страна работи активно и по разширяването и реконструкцията на трите основни съпределни пункта с Турция – „Капитан Андреево", „Лесово" и „Малко Търново".

В двустранния диалог от българска страна са участвали още представители на Министерството на външните работи, Агенция „Митници" и Главна дирекция „Гранична полиция". Срещата се е провела на ГКПП „Капъкуле" и е продължение на разговорите по време на визитата на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи в София.