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„Взех парите от плика за сметки“: анонимният разказ на 17-годишен, който не успя да спре

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„Взех парите от плика за сметки“: анонимният разказ на 17-годишен, който не успя да спре
Снимка: Pixabay

Всичко започва с 10 лева и едно уж безобидно: „Защо пък да не пробвам?“. После идва първата печалба. После още един залог. И още един. Докато един ден вече не играеш, за да спечелиш.

Играеш, защото не можеш да спреш.

Пред камерата на „Заложи на мен“ анонимно застава момче, което разказва как е започнало да крие, да лъже, да изтрива приложенията и отново да ги сваля. Как е взело парите от плика за семейните сметки. Как майка му е плакала, баща му е мълчал от гняв, а вкъщи постепенно всичко се е променило.
„Все си казвах: айде само още един път и спирам. И така и не спрях.“

Психологът Петър Цикалов
Психологът Петър Цикалов

Психологът Петър Цикалов обяснява защо зависимият често крие проблема дори от самия себе си, кога семейството разбира какво всъщност се случва и защо желанието да „спасиш“ детето си понякога може неволно да поддържа зависимостта.

А най-тежкият отговор идва накрая. Когато го питаме какво би направил различно, ако можеше да върне времето назад:
„Щях да заложа... на себе си.“

Новото видео на „Заложи на мен“ е история за хазарта. Но още повече за момента, в който една игра започва да взема много повече от парите.

Автор на статията

24 часа

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