България се отказва и от новата антидрон инициатива на НАТО

Димитър Стоянов обясни, че вече сме част от подобни проекти в ЕС

България няма да се включи в новата антидрон инициатива на НАТО, която бе обсъждана това лято в Анкара, а причината е, че се дублират вече започнати проекти с ЕС.

Това стана ясно от отговор на военния министър Димитър Стоянов, след като Атанас Славов от ДБ го попита за участието на България в проекти на НАТО и по-точно - за новите инициативи от High Visibility Projects на НАТО. От парламентарната трибуна депутатът припомни, че на срещата на НАТО през юли в Анкара бе обявена антидрон инициатива за 40 млрд. долара. "Бихме ли се включили в нея, независимо че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме", попита Славов.

"Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за 40-милиардния проект на НАТО, ами същия проект го имаме, и България е заявила участие в ЕС. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме във всички възможни проекти", отговори му Стоянов.

"Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти както по линия на НАТО, така и на ЕС. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти със сходен характер", уточни Стоянов.

Министърът увери, че България ще участва в инициативи, които военната експертиза сметне за необходими и където разполагаме с финансов ресурс.

Стоянов подчерта, че МО отчита факта, че участието в High Visibility Projects допринася за развитието на отбранителните способности, задълбочаване на сътрудничеството и повече оперативна съвместимост на съюзниците на НАТО. За тях обаче се изисква наличието на финансов ресурс, което представлява сериозно предизвикателство. "На този фон отчитаме и новите инициативи на ЕС, които също предоставят възможност за сътрудничество чрез национални проекти, но съчетано с предоставяне и на определен финансов ресурс под различни форми – заеми, грантове и т.н. по инициативите SAFE и др.", добави той.

"Днес министърът на отбраната Стоянов обяви, че България няма да участва и в новата антидрон инициатива на НАТО. На срещата в Анкара НАТО стартира Drone Edge – над $ 40 млрд. инвестиции за противодействие на дронове през следващите 5 г. България решава да стои отстрани. Иронията е, че министър Стоянов само преди месец обясняваше колко спешно България се нуждае от антидрон способности", реагира в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той заяви, че "руски дронове и ракети вече ежедневно тестват източния фланг на НАТО".

"Никой не твърди, че България трябва да влиза във всеки проект и да плаща за всичко. Но когато системно отсъстваш от "Коалицията на желаещите", от FREYJA и вече от ключова антидрон инициатива на НАТО, това не е нито "многовекторна", нито "многопластова" политика, а завой на Изток.

Преди казах, че празният стол се превърна във външната политика на Румен Радев. Днес този стол е празен и в НАТО", коментира депутатът.