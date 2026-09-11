Приютът за кучета във Велико Търново отбеляза 11 г. с кампания за осиновяване

В парк „Света гора" всеки можеше да разходи питомци и да им даде лакомства

С послание „Осинови, не купувай" и под мотото „11 години грижа, любов и надежда" Общинският приют за безстопанствени кучета на Велико Търново отбеляза своя рожден ден. По време на изнесен ден на отворените врати в парк „Света гора" малки и големи разхождаха и играха със своите нови четириноги приятели.

Празникът на приюта бе отлична възможност всеки да намери своя нов най-добър приятел и да му даде постоянен дом.

Осем кучета, повечето от които в ранна възраст до шест месеца, бяха изведени от приюта и имаха възможност да се запознаят с бъдещите си осиновители. Всеки можеше да ги разходи с повод, да им даде лакомство и да ги зарадва с грижа и внимание.

Създаден през 2015-а година, Общинският приют продължава да дава пример с добра и качествена грижа за кучетата, които нямат дом. Над 2600 четириноги са преминали през приюта за 11 години, 1300 са осиновените, което отрежда водещо място на Велико Търново.

Макар капацитетът на приюта да е почти винаги запълнен, за всяко куче е гарантирано подходящо място за сън, питателна храна, която се дава два пъти на ден, достатъчно широк двор за игра, медицински грижи в лицензираната и оборудвана амбулатория на приюта.

Вече трета година Община Велико Търново предлага безплатна кастрация на дворни кучета от всички населени места от общината, припомнят от администрацията. Освен кастриране, всяко дворно куче получава безплатно ваксина срещу бяс, вътрешно обезпаразитяване, чип и паспорт, както и транспорт до амбулаторията и обратно.

Община Велико Търново и Общинският приют си сътрудничат ползотворно както с неправителствени организации, така и с доброволци по всички теми, касаещи грижата за бездомните кучета – осигуряване на разнообразна храна, одеяла, разходки и осиновяване.

„Благодарност към екипа на Общинския приют и на всички доброволци и организации, които са партньори на Общината! Вече 11 години Велико Търново е добър пример в България с грижата към безстопанствените кучета", написа кметът Даниел Панов във Фейсбук страницата си.