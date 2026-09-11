Дариха ценни картини на Никола Гюзелев на Историческия музей в Павликени

Историческият музей в Павликени получи изключително ценно дарение – три оригинални творби на оперния певец Никола Гюзелев, както и две репродукции на едни от най-известните портрети, нарисувани от него. Към тях бяха дарени и комплект книги и музикален диск, посветени на големия артист.

Дарението беше кулминацията на специално събитие, организирано от Исторически музей – Павликени и Община Павликени по повод 90 години от рождението на Никола Гюзелев. Специални гости и дарители бяха съпругата и дъщерята на певеца Анна-Мария Гюзелева и Адрияна Гюзелева

„Произведенията от това дарение ще останат в Павликени и ще дадат възможност на бъдещите поколения да се докоснат до многоликия талант на човека, прославил родния си град по световните сцени", каза директорът на музея Елена Чанакчиварова-Христова.

Вечерта, посветена на световния бас, събра хора, за които неговото име е повод за гордост. Роден в Павликени, Гюзелев превръща гласа си в световно признание, а дарбата си като художник – в още един език, чрез който изразява своя необикновен талант. Въпреки това художествените му творби остават малко познати, а в Павликени за първи път се организира изложба с тях. „Показваме Никола Гюзелев в светлина, в която повечето хора не са го виждали. Неговата същност на художник е непозната и тази вечер отваряме страница към този друг негов талант. Хората в Павликени говорят как още като дете е обичал да рисува. Затова за никого не е изненада, че през 1955г . влиза с отличие в Художествената академия в София. Пет години по-късно се явява на прослушване в Софийска опера и само още пет години са нужни, за да заговорят всички по европейските сцени за българския талант Никола Гюзелев", каза при откриването на изложбата директорът Елена Чанакчиварова-Христова.

Един от най-вълнуващите моменти на вечерта бе официалното откриване на паметна плоча на Никола Гюзелев на фасадата на музея, за да обозначи, че в експозицията има постоянен кът, посветен на оперния бас. Плочата бе открита от Анна-Мария Гюзелева, Адрияна Гюзелева и директора на Исторически музей – Павликени Елена Чанакчиварова-Христова.

„Тази плоча е обещание, че независимо как ще се променят експозициите на музея през годините, в него винаги ще има място за Никола Гюзелев – великия павликенчанин, покорил световните оперни сцени", каза директорът.

Монографията „Рицарят на операта" на три езика и филмът на БНТ „Триумфи и понеделници" бяха представени в рамките на събитието.

Преди тях силно послание за паметта на певеца отправи заместник-кметът на община Павликени инж. Анастасия Вачева. „В Община Павликени вярваме, че Никола Гюзелев принадлежи на световната култура, а като негово родно място, ние имаме особено право и задължение да пазим неговата памет. Искам да благодаря на Фондация „Никола Гюзелев" за това, че продължава да популяризира неговото наследство и че заедно с нас превръща тази годишнина в повод за среща с неговото изкуство. Ние сме дългогодишни партньори, включително и в организирането на наградата „Никола Гюзелев", която ще бъде връчена следващия месец", каза тя.

Д-р Венцислав Георгиев, председател на Общински съвет – Павликени, прие подаръка от фондация „Никола Гюзелев" – комплект книги и една репродукция, която ще бъде поставена в сградата на администрацията. Дарение с книги беше направено и за библиотеката на НЧ „Братство-1884".

„Още от 2016 г. започнахме поредица от събития в Павликени, свързани с Никола Гюзелев. Тогава назовахме Летния театър на негово име, поставихме барелеф, заедно с това организирахме и голям оперен концерт. В следващите години правихме концерти и в Историческия музей, открихме музеен кът", изброи Анна-Мария Гюзелева. Тя подчерта и голямата подкрепа на кмета инж. Емануил Манолов за съвместните дейности.

Над 20 събития в България и Италия през настоящата година почитат паметта на Никола Гюзелев. Кулминацията е на 17 ноември 2026г. в Софийската опера, когато ще бъде връчена Шестата Международна награда "Никола Гюзелев'' 2026г. за талантливи изпълнители в оперното и изобразителното изкуство. Община Павликени подкрепя финансово събитието.

Като част от поредицата събития, с които Павликени ще почете годишнината, в града предстои и концертът „Портрет на един глас – 90 години Никола Гюзелев" на 16 октомври 2026 г. от 19:00 ч. в НЧ „Братство-1884"-Павликени. Събитието е част от едноименния национален проект на Фондация „Борис Христов", който отдава почит на творческото и духовното наследство на Маестрото. В концерта ще участват изявени български оперни изпълнители: Бойко Цветанов, Стоян Бончев, Цветелина Василева, Крум Гълъбов, Борис Луков и Ива Йонова. На рояла ще бъдат Вилиана Вълчева и Алекс Зографов, а специален гост и водещ на вечерта ще бъде Адриана Гюзелева – дъщеря на Маестро Никола Гюзелев, която ще сподели лични спомени и разкази за своя баща и неговия творчески път.

Експозиция с картините от дарението може да бъде разгледана в Исторически музей – Павликени през следващия месец.