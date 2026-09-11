Кметът Пенчо Милков откри нов филиал на ДГ „Радост" в центъра на Русе

Нов филиал на Детска градина „Радост" отвори врати на ул. „Батак" в централната градска част на Русе. Лентата на новите помещения преряза кметът Пенчо Милков, а на събитието присъстваха заместник-кметът Енчо Енчев и директорът на детската градина Светла Илиева. В новите помещения ще се обучават деца от първа възрастова група.

СНИМКА: Община Русе

Пенчо Милков поздрави екипа на детската градина и му пожела успешна нова учебна година. „С всяко ново пространство за децата даваме повече възможности на семействата и създаваме още по-добра среда за тяхното развитие. Пожелавам на екипа много енергия и вдъхновение, а на децата – да влизат тук всяка сутрин с усмивка, любопитство и желание да откриват света. Нека новата учебна година донесе на всички много приятелства, красиви моменти и удовлетворение от общата работа", заяви кметът.

Новият филиал разполага с близо 200 кв. м площ, като помещенията са на партерния етаж на сградата. Към тях е обособена и просторна площадка за игри на открито, която ще даде възможност на децата да прекарват време навън в подходяща и безопасна среда. Тя е оборудвана със съоръжения за игра и ударопоглъщаща настилка, съобразени с нормативните изисквания за безопасност. Към базата на детската градина е осигурено и административно помещение на ул. „Никола Палаузов". Офисът е с площ 26 кв. м, а в двора на имота има още една площадка за игра с площ 105 кв. м.

СНИМКА: Община Русе

Новите помещения са предоставени безвъзмездно за управление на ДГ „Радост" с решение на Общинския съвет – Русе от март 2026 г. Така вече готовата база получава своето естествено предназначение – да бъде място, в което най-малките русенски деца да учат, играят и правят първите си стъпки в образователната система.