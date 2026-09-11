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Трима криминално проявени софиянци задигнаха пари от камион в Луковит

Росица Христова

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Трима мъже от София бяха задържани за кражба на служебни и лични пари от товарен автомобил в Луковит

Трима мъже от София бяха задържани за кражба на служебни и лични пари от товарен автомобил в Луковит. Те били заловени само часове след престъплението, а при обиските в тях били открити и откраднатите средства, които вече били разпределили помежду си.

Сигналът за кражбата е подаден около 13 часа в четвъртък в Районното управление в Луковит. 54-годишен мъж съобщил, че докато извършвал товаро-разтоварна дейност на обект в града, от незаключен камион „Пежо Боксер" са отнети 1230 евро служебни средства и още 120 евро лични пари.

Полицията незабавно предприела оперативно-издирвателни действия и установила автомобила, с който се придвижвали предполагаемите извършители. Малко по-късно, със съдействието на служители от ОДМВР-София, колата била спряна на автомагистрала „Хемус".

Задържани са трима мъже от София на 45, 58 и 60 години. И тримата са с множество криминални регистрации.

При последвалите процесуално-следствени действия и извършените обиски полицаите открили и цялата открадната сума. Мъжете вече били разпределили парите помежду си.

Тримата са задържани в РУ-Луковит. За случая е уведомен дежурен прокурор от Районната прокуратура в Ловеч, а е образувано и досъдебно производство.

Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на тримата мъже продължава.

Трима мъже от София бяха задържани за кражба на служебни и лични пари от товарен автомобил в Луковит

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