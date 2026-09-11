Село Садово потъна в скръб заради смъртта на полицай Атанасчиков, майка му си идва от Англия

Малкото гранично село Садово, община Хаджидмово, потъна в скръб заради смъртта на полицая Петко Атанасчиков. Служителят в Охранителна полиция в СДВР, който е родом от Садово, е бил намерен мъртъв в дома си в София в четвъртък. По първоначални данни се е самоубил със служебния си пистолет.

Униформеният е бил на работа предишната вечер като охрана на мача "Левски" - ЦСКА. Тогава сред публиката е имало и няколко младежи от Садово, които са се видели с полицая и са разменили по няколко думи, но не са усетили нищо притеснително в поведението му.

Атанасчиков стана популярен в социалните мрежи, след като там бе разпространен кадър как се плези на протестиращите по време на един от протестите в края на миналата година в София. Тогава върху него се изля злостен хейт. Това, казват негови познати, го е сринало, чувствал се унизен от думите по негов адрес и трудно понесъл обидите. Няколко дни по-късно в профила си във фейсбук той обясни постъпката си. "В продължение на повече от 3 часа, докато съм изпълнявал служебните си задължения да охранява Народното събрание и периметъра в района на бул. „Дондуков", съм бил постоянно обиждан и квалифициран с унизителни епитети от протестиращи младежи с качулки.

Нервите ми не издържали, когато един от криещите лицата си провокатори скъсал умишлено пагона ми на лявото рамо на униформата ми, а други метнали бомбички по мои колеги, един от които бил откаран в болница за преглед. Това наложило употребата на лютив спрей, за да бъде разпръсната агресивната група от протестиращи. Аз съм Петко Атанасчиков признавам, че съм виновен – не е трябвало да се плезя, но адреналинът и нервите ми дошли в повече", написа той.

Не е ясно какво е довело до решението да сложи край на живота си. Цялото му родно село е в траур и хората още не могат да повярват, че младият мъж го няма вече.

Родителите му дълги години са работили в Португалия. Баща му се е върнал, а майка му е в Англия и днес се връща, след като е разбрала трагичната вест. Полицаят има и по-голям брат.

"Беше изключително лъчезарно момче, отговорен и работлив. Завърши висше образование в София. Първо бе няколко години военен в Благоевград, а след това започна работа в МВР. Не сме имали никакви индикации, че планира такова нещо. Потресени сме", казаха скърбящите жители на Садово.