Намериха бедстващ турист на Витоша след нощна акция

Успешно приключи акцията на планинските спасители от отряд „София", които през нощта са помогнали на бедстващ турист в района на „Бистришко бранище". Сигналът за помощ е подаден около 1:00 ч. след полунощ на 11 септември, съобщиха от службата.

Мъжът бил добре подготвен за преход и потеглил по обяд от района на хижа „Алеко". Привечер обаче попаднал в ситуация, с която не успял да се справи сам, и потърсил помощ от Планинската спасителна служба.

Акцията била допълнително усложнена от прекъсването на мобилната връзка с туриста малко след началото на операцията. Това наложило спасителите да обмислят разширяване на издирването и включването на по-голям екип след изгрев слънце.

Въпреки трудностите спасителите успели да локализират туриста и да достигнат до него още около 4:30 ч. сутринта. След това той бил транспортиран безопасно до града със специализирано превозно средство.

От Планинската спасителна служба отново напомнят на туристите да информират близките си за маршрута, който предприемат, да носят със себе си зареден мобилен телефон и да имат сключена планинска застраховка. При необходимост от помощ сигнал трябва да бъде подаден на единния европейски номер 112.