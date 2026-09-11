Столична община предупреждава: 78 яслени групи са под риск заради недостига на сестри

Столична община настоя за промяна в начина, по който работят яслените групи, след като недостигът на медицински сестри постави под риск работата на 78 групи в София. Общината е изпратила поредно писмо до министерството на образованието и науката, министерството на здравеопазването и председателите на ресорните комисии в Народното събрание с настояване за законодателни промени, информираха оттам.

Предложението е грижата за децата до 3 години да бъде поета от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се концентрират върху медицинската грижа и наблюдението на децата. Моделът вече е подкрепен от Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация.

В София има 260 яслени групи, за които според действащите правила са необходими 520 медицински сестри – по две във всяка група. В момента в тях работят 364 сестри. При този кадрови дефицит 78 групи са в риск от затваряне, а 1716 вече приети деца могат да останат без място за грижа.

„Столична община многократно е поставяла пред държавните институции необходимостта от промяна в модела на яслената грижа. Предложенията ни са инициирани от работещите в системата - директорите на 202 детски градини, работодателски организации, университети. Това ни дава увереност, че предложенията ни освен приложими, са и необходими", казва заместник-кметът на Столична община по „Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова.

По думите й темата е обсъждана с пет последователни правителства, но досега не е намерена необходимата политическа воля за промяна. Междувременно кризата с медицинските кадри се задълбочава. От 713 медицински сестри в детските градини 375 са над 62 години – повече от 52% от всички специалисти. Само 35 са под 35 години.

Недостигът не засяга само яслените групи. В 57 детски градини изцяло липсва медицинска сестра в кабинет или такава няма в една от смените, въпреки че именно там медицинското лице е особено необходимо. Сериозен дефицит на медицински специалисти има и в училищата, както и в цялата здравна система – болници, поликлиники и други здравни структури.

Затова от общината смятат, че решението не може да бъде единствено изискването да се осигурят още медицински сестри за всяка яслена група, без да се отчита реалният кадрови ресурс. Според предложението различните специалисти трябва да имат ясно определени роли и отговорности, като медицинската грижа за децата бъде гарантирана.

В момента обаче действащите правила не позволяват липсващите медицински сестри да бъдат заменяни от други специалисти. Министерството на здравеопазването посочва, че педагогически специалист, преминал обучение за грижи за деца до 3 години, не придобива медицинска квалификация и не може да замества медицинска сестра.

На този етап Столична община е взела решение да не затваря яслени групи, въпреки че това крие рискове. Общината ще предприеме необходимото, за да продължат да работят и приетите деца да останат в системата. Оттам обаче подчертават, че това не може да бъде трайно решение. Ако нормативните изисквания останат непроменени, при сегашния недостиг рискът от затваряне на 78 групи ще се запази.

Идеята за промяна на модела получава подкрепа и от медицинските организации. Българският лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация подкрепят грижата за най-малките да бъде организирана от различни специалисти.

Според становищата им ежедневните дейности, свързани с развитието и възпитанието на децата, могат да бъдат поети от педагози и специалисти по ранно детско развитие, докато медицинската сестра запази своята роля в медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа.

Подобен подход се използва и в редица европейски системи за ранна детска грижа. Анализите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват, че в други европейски държави грижата за най-малките се организира от екипи от специалисти с различни квалификации и допълващи се роли.

Именно такъв мултидисциплинарен модел предлага да бъде въведен и в София. Идеята е всеки специалист да поема дейностите, за които има необходимата подготовка, без да се поставя под въпрос медицинската грижа за децата.

Сред предложенията е и яслите и яслените групи да преминат към системата на Министерството на образованието и науката. Така грижата за децата от 0 до 7 години ще може да бъде организирана като единна система.

Столична община настоява за спешна среща с министъра на здравеопазването и за ясен знак от управляващите, че необходимите промени в Закона за здравето, Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №26 са и в техния дневен ред.

От общината подчертават, че непосредственото решение е София да не затваря групи, но устойчивото решение изисква промяна на национално ниво в начина, по който е организирана яслената грижа. Целта е едновременно да бъде гарантирано място за всяко прието дете, качествена грижа и реалистични изисквания към системата.