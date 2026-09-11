Над 9700 проверки са извършени в горските територии на област Ловеч от началото на годината

9704 проверки са извършени на територията на област Ловеч при контрола по опазването на горите от началото на годината, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Това докладва директорът на Регионалната дирекция по горите - Ловеч (РДГ) инж. Младен Миков по време на заседанието на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата.

В срещата участваха представители на горските и ловните стопанства в областта, както и на Националната асоциация на доброволците в Република България. Контролът в периода от 1 януари до 31 август обхваща складове за дървесина, обекти за добив и преработка, превозни средства, ловци, риболовци и физически лица.

Съставени са 315 констативни протокола и са установени 110 административни нарушения. Иззети са и 264,96 куб. м. дървесина, както и моторни превозни средства, каруци, моторни триони и други инструменти за дърводобив.

Инж. Миков отчете и значително намаляване на броя и площта на горските пожари. До 31 август в областта са възникнали 7 пожара, засегнали общо 473 декара. За същия период на миналата година пожарите са били 23, а засегната площ - 2869 декара. При четири от тазгодишните пожари причината е небрежност, а при останалите три все още се изяснява.

В подготовката за пожароопасния сезон са проверени 36 структури, като са извършени и съвместни проверки за изпълнение на противопожарни мерки. Въпреки отчетеното намаление на пожарите, рискът остава висок до края на пожароопасния сезон на 31 октомври.

На заседанието бе представена информация и за мерките за опазване на дивеча и ограничаване разпространението на африканската чума по свинете. Сред акцентите са засиленият контрол и обменът на информация между институциите при установяване на умрели диви свине, както и ограниченията за определени дейности на територии, свързани с опазването на дивеча и биосигурността.