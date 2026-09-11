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Илияна Йотова награди гръцкия посланик с орден „Мадарски конник“

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Президентът Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова удостои гръцкия посланик Алексиос Мариос Либеропулос с орден „Мадарски конник" – първа степен. Отличието е за неговите значими заслуги за укрепването и развитието на отношенията между България и Гърция. Церемонията се състоя в Гербовата зала на „Дондуков" 2.

Йотова подчерта, че в настоящата сложна международна обстановка ролята на България и Гърция като фактори за стабилност нараства. По думите ѝ двете държави са „острови на стабилността" и имат важна роля за сигурността на Европейския съюз, включително като държави по външните му граници.

Президентът отбеляза и значението на съвместните българо-гръцки проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата. Тя посочи, че развитието на тези инициативи през последните години до голяма степен се дължи и на работата на гръцкия дипломат.

„Гърция е винаги приятелска страна, която е готова във всеки един момент да ни подаде ръка, а от страна на България има безрезервно приятелство", заяви Йотова.

Алексиос Мариос Либеропулос посочи, че промените в геополитическата обстановка допълнително увеличават значението на добрите отношения между двете страни, пише БТА.

По думите му е важно България и Гърция да запазят единството си както на двустранно, така и на регионално ниво. Той подчерта, че двете държави традиционно поддържат добри отношения и изрази надежда България да продължи да просперира.

Президентът Илияна Йотова

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