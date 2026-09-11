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Променят движението по софийската улица. „Велико Търново“ на 19 септември

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София СНИМКА: Архив

На 18 и 19 септември се въвеждат временни ограничения за престоя, паркирането и движението по столичната ул. „Велико Търново" заради предстоящо мероприятие.

От 17.00 часа на 18 септември до 23.30 часа на 19 септември се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Велико Търново" в участъка между ул. „Васил Априлов" и ул. „Сан Стефано". Ограничението няма да важи за автомобилите, обслужващи мероприятието.

В самия ден на проявата – 19 септември, се въвежда и по-сериозно ограничение. От 08.00 до 23.30 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Велико Търново" в същия участък – между ул. „Васил Априлов" и ул. „Сан Стефано".

Шофьорите трябва да съобразят маршрута си с временната организация на движението и да не оставят автомобилите си в посочения участък след 17.00 часа на 18 септември.

София СНИМКА: Архив

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