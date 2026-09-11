434 възобновяеми енергийни обекта работят в Добричко, 88% от мощностите са вятърни

В област Добрич са въведени в експлоатация 434 обекта за производство на енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 583,867 MW. Вятърната енергия има ясно изразено присъствие в региона, особено в крайморска Добруджа, като около 88% от инсталираните мощности са от вятърни източници.

Най-голяма концентрация на ВЕИ мощности има в община Каварна. Там са инсталирани 98 обекта с обща мощност 406,875 MW. От тях 74 са вятърни, а 24 са соларни.

В община Балчик функционират 47 обекта с обща инсталирана мощност 43,302 MW. Вятърните обекти са 18, а соларните – 28. В община Шабла са инсталирани 33 ВЕИ обекта с мощност 43,119 MW, от които 18 са вятърни, а 15 – соларни.

В община Добричка има 101 ВЕИ обекта, разположени в 38 населени места, с обща мощност 34,690 MW. В община Генерал Тошево са инсталирани 48 обекта с мощност 18,3 MW в 19 населени места. От тях 44 са соларни, а 5 са вятърни. В община Тервел са инсталирани 15 обекта с обща мощност 8,949 MW.

Мащабът на ВЕИ мощностите в региона е сред причините темата за разполагането на нови индустриални проекти да предизвиква сериозен обществен интерес. Междувременно жители на областите Добрич, Варна, Шумен и Силистра настояха за по-строги гаранции за опазване на плодородните земеделски земи, горския фонд, природата и интересите на местните общности.

„През изминалите 2 години бяха внесени две искания за пълен мораториум, бяха изпратени хиляди писма към отговорните държавни лица и бяха организирани множество протести по населени места. Писмата ни и исканията ни остават без конкретно поемане на отговорност и без предприемане на действия", каза председателят на сдружението адвокат Владимир Калчев.

По думите му целта на организацията е да бъде изградена национална мрежа за съпротива срещу застрояването на плодородни земеделски земи с фотоволтаични и вятърни паркове.

Калчев посочва още, че в точка 6.2 от доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони се предвижда в географската област Добруджа, която обхваща областите Добрич, Варна, Шумен и Силистра, да бъде преустановено изграждането на вятърни и фотоволтаични паркове. Към доклада има и екологична оценка, като двата документа са били подложени на обществено обсъждане.

„От сдружението настояваме и започнатите проекти да бъдат спрени, въпреки че за тях има процедури за издаване на документи", обясни Калчев.

Той припомни, че мораториум върху изграждането на подобни обекти е действал от 2012 г. до 2022 г., след което е изтекъл. Според него оттогава не са предприети достатъчно мерки за защита на плодородните земеделски земи.