Васил Терзиев обяви подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев

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Кметът на София Васил Терзиев обяви, че ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Като основни мотиви за решението си той посочи ясния европейски избор за бъдещето на България и опита от работата на Столичната община с Гюров в качеството му на министър-председател.

Вчера беше учреден инициативният комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев в сградата на "Топлоцентрала" в столицата.

„Тези президентски избори са много по-големи от избора между двама кандидати. Те са избор за модел на управление", заявява Терзиев.

По думите му България вече е направила своя цивилизационен избор с членството си в Европейския съюз, а днешният въпрос е какво място иска да заема страната в него.

„Аз искам София и България в сърцето на Европа. Работеща демокрация със свободни хора, независими институции, модерна икономика и ясното съзнание къде принадлежи. Искам модерна България – хора, които разчитат на знанията, труда и способностите си, поемат риск и отговорност, създават стойност и сами градят професионалния си път", посочва кметът.

Терзиев противопоставя на този модел България в периферията на Европа – страна, обърната към политически и геополитически модели от миналото, с концентрация на власт, подчиняване на институции и медии и трайни мрежи на влияние около държавната власт и публичния ресурс.

Според него европейският избор има и конкретно икономическо измерение. Той посочва, че България е с 56 млрд. лева положителен баланс от членството си в Европейския съюз.

„Зад тези числа са метро, транспорт, училища, инфраструктура, бизнес, работни места и възможности за поколения българи да учат, да пътуват, да се развиват", казва Терзиев.

Като друга причина за подкрепата си за Андрей Гюров кметът посочва личния си управленски опит. За по-малко от три години начело на София Терзиев е работил с пет различни правителства и премиери. По думите му през този период е виждал как инструментите на държавната власт могат да бъдат използвани за натиск върху местната власт – чрез спиране на средства, забавяне на проекти и поставяне на общини в зависимост.

„Когато някой реши да накаже един кмет или да подчини един град, сметката не я плаща кметът. Плащат я хората", заявява Терзиев.

Според него като министър-председател Андрей Гюров е показал различен модел на управление.

„Андрей Гюров не делеше местната власт на свои и чужди. Не използваше инструментите на държавата нито за наказание, нито за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката, независимо какви са ни политическите предпочитания", посочва кметът на София.

Именно поведението на Гюров при реалното упражняване на власт е определящо за личния избор на Терзиев.

„Има значение какво прави един човек, когато получи власт. Андрей Гюров имаше властта да избира страни – избра по-трудното и сравнително рядко за нашите ширини. Избра да бъде държавник. С това спечели моето уважение и глас", заявява Терзиев.

В края на позицията си кметът на София призовава гражданите да участват в президентските избори на 25 октомври.

„Не оставайте вкъщи. Прекалено скъпо е да не гласувате", призовава Васил Терзиев.