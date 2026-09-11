Обновяват маркировката около над 120 училища в София преди първия учебен ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В навечерието на първия учебен ден Столичната община обновява пешеходните пътеки и пътната маркировка около училища и детски градини в София. Паралелно с това започна и миенето на училищните дворове и прилежащите пространства на учебните и детските заведения, съобщиха от общината.

До момента са обновени пешеходните пътеки и маркировката около повече от 120 училища и детски градини в над десет столични района. Сред тях са „Младост", „Студентски", „Витоша", „Триадица", „Лозенец", „Връбница", „Красно село" и „Илинден". Дейностите продължават. СНИМКА: Столична община

За изпълнението на пътната маркировка територията на Столичната община е разделена на три зони. Обновяват се пешеходните пътеки, както и маркировката на повдигнатите изкуствени неравности. Строителните екипи работят със студен пластик, който осигурява по-висока устойчивост на маркировката при интензивно натоварване и спомага за по-дългото запазване на нейната видимост.

При полагането на светлоотразителни перли маркировката се разпознава по-ясно и през тъмната част на денонощието. Работата се извършва предимно вечер, за да не се затруднява автомобилният трафик.

След приключването на дейностите около учебните заведения ще започне обновяване на маркировката по първостепенната улична мрежа и трасетата на градския транспорт.

Междувременно започна и миенето на училищните дворове. То се извършва от фирмите по чистотата по възлагане на Столичния инспекторат.

След летния период и преди възобновяването на ежедневните дейности в училищата миенето има за цел да отстрани натрупаните замърсявания и да подготви пространствата, които всекидневно се използват от ученици, учители и родители. Така учебните заведения ще посрещнат началото на новата учебна година в по-чиста и приветлива среда.

Миенето на училищните дворове е част от дейностите за поддържане на чистотата в София и се извършва паралелно с редовното почистване на уличната мрежа и обществените пространства. Столичният инспекторат осъществява контрол за изпълнението на дейностите.