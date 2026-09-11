Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар край Гурково

Военен хеликоптер се включи в гасенето на големия пожар, който бушува в землището на община Гурково, област Стара Загора. Машината ще помага от въздуха на пожарникарите, които се борят с пламъците на терен.

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar, излетя от авиобазата в 14.02 ч. и се включи в операцията по гасенето. Хеликоптерът ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, съобщиха от министерство на отбраната.

Големият пожар избухна в землището на старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и други екипи, които се опитват да овладеят огъня.

Заради усложнената ситуация кметът на община Гурково Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към собствениците на имоти в селото. Те са помолени да пристигнат възможно най-бързо в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето.

Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети. Все още не са обявени данни и за площта, обхваната от пожара, както и за причината за възникването му.

Междувременно от пресцентър на ОДМВР в Стара Загора съобщиха, че сигнал за пожара в село Димовци, община Гурково, е подаден днес в 12,51 часа. По първоначални данни горят дворни места и постройки /жилищни и спомагателни/ в селото, огънят е тръгнал и към гората. В момента на терен има 7 екипа на пожарната от област Стара Загора.