Община Русе инвестира 3 675 500 евро за модернизация на градския транспорт

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Община Русе ще инвестира 3 675 500 евро за модернизация на градския транспорт в града. Предложението е на кмета Пенчо Милков, което трябва да бъде одобрено от Общинския съвет. Ето какво е то:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Даване съгласие на „Общински Транспорт Русе" ЕАД за поемане на инвестиционен и оборотен кредит за реализиране на инвестиционна програма за модернизация и развитие на дружеството

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Общински Транспорт Русе" ЕАД осъществява обществен превоз на пътници на територията на община Русе и управлява значителен комплекс от транспортни активи, включващ автобусен и тролейбусен подвижен състав, въздушно-контактна и електрозахранваща инфраструктура, тягови изправителни станции, експлоатационни и паркингови площи, както и информационни и технологични системи, необходими за организиране и извършване на транспортната услуга.

През последните години дружеството последователно обновява своя подвижен състав и развива електрическия обществен транспорт. Към настоящия момент, освен 42 тролейбуса, Дружеството експлоатира 20 електрически автобуса, като предстои придобиването на още 10 електрически превозни средства. Увеличаването на дела на електрическия транспорт, наред с необходимостта от поддържане на съществуващата тролейбусна система, поставя нови изисквания към техническата инфраструктура, експлоатационната база, обслужващия парк и цифровите системи на дружеството.

Паралелно с обновяването на подвижния състав е необходимо да се осигури съответстващо развитие на инфраструктурата и техническите средства, чрез които той се обслужва и експлоатира. Отлагането на подобни инвестиции би довело до увеличаване на риска от аварии и прекъсвания, по-високи разходи за аварийна поддръжка, затруднения при обслужването на увеличаващия се електрически парк и ограничаване на възможностите за последващо развитие на транспортната услуга.

Поради това „Общински Транспорт Русе" ЕАД предвижда реализацията на комплексна инвестиционна програма, насочена към четири основни направления:

модернизация и повишаване надеждността на електрозахранващата инфраструктура;

обновяване и развитие на подвижния и обслужващия състав;

развитие на електронните услуги и системите за таксуване;

разширяване и подобряване на експлоатационната база и осигуряване на специализирана техника за нейната поддръжка.

Общата прогнозна стойност на включените в програмата дейности е 3 675 500 евро без ДДС. Дружеството е регистрирано по ЗДДС и данъкът върху добавената стойност по съответните доставки е възстановим.

Дейностите ще бъдат финансирани по Плана за действие за ускоряване на изпълнението на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 и за минимизиране на риска от загуба на средства към края на 2026 г., като се очаква безвъзмездната финансова помощ да бъде в размер на 100 % от направените инвестиции.

1. Модернизация и повишаване надеждността на електрозахранващата инфраструктура

Прогнозната стойност на инвестициите в това направление е 467 500 евро без ДДС и включва доставка на захранващи кутии и линейни разединители, доставка на четири автоматични стрелки с дистанционно управление, изграждане на система за мониторинг на захранващите кабели в тяговите изправителни станции и изграждане на системи за резервно автономно захранване на петте ТИС.

Комплексното изпълнение на тези инвестиции ще повиши надеждността на една от основните технически системи, управлявани от дружеството, и ще намали риска от непредвидени прекъсвания на тролейбусния транспорт. Повишената надеждност ще намали риска от прекъсвания и необходимостта от използване на заместващи автобуси с двигатели с вътрешно горене, като по този начин ще подпомогне развитието на транспорт с нулеви локални емисии, намаляването на замърсяването на въздуха, шума и автомобилния трафик.

2. Обновяване и развитие на подвижния и обслужващия състав

Прогнозната стойност на инвестициите в това направление е 1 905 000 евро без ДДС.

Предвижда се придобиване на три електрически лекотоварни превозни средства, предназначени за техническите и ремонтните звена на дружеството. Техническите звена ежедневно извършват дейности на различни места по транспортната инфраструктура и се нуждаят от подходящи превозни средства за транспортиране на персонал, инструменти, материали и оборудване. Електрифицирането на този обслужващ парк е естествено продължение на процеса по обновяване на основния подвижен състав и позволява съпътстващите експлоатационни дейности да бъдат извършвани с по-ниски текущи разходи и без локални вредни емисии.

По-съществен компонент на направлението е предвиденото придобиване на шест нови електрически автобуса с дължина до 6 метра и прилежащите към тях зарядни станции, с прогнозна стойност 1 800 000 евро без ДДС.

Съществуващият подвижен състав е предназначен преимуществено за обслужване на линии с по-голям пътникопоток. В същото време, развитието на транспортната схема изисква по-гъвкави решения за обслужване на квартали и райони с по-ниско транспортно търсене, както и за организиране на довеждащ транспорт към основните линии.

Използването на стандартни автобуси при ограничен пътникопоток невинаги е икономически оправдано. По-малкият капацитет и габарит на предвидените електрически автобуси ще позволят по-добро съответствие между използваното превозно средство и действителното транспортно търсене, както и обслужване на участъци, в които експлоатацията на стандартни автобуси е затруднена или неефективна.

3. Развитие на електронните услуги

Прогнозната стойност на инвестициите в това направление е 250 000 евро без ДДС.

Към момента основните възможности за закупуване на превозни документи са чрез билетните центрове и чрез закупуване на билет в превозното средство. С развитието на електронните услуги този модел все по-трудно отговаря на очакванията на пътниците за лесен и непосредствен достъп до транспортната услуга.

Поради това е предвидено внедряване на допълнителен електронен канал за продажба на превозни документи, интегриран със съществуващата система за таксуване. Предвижда се чрез мобилно приложение да бъде създадена възможност за закупуване на билети и абонаментни продукти и последващо развитие на функционалности за използването им при пътуване.

Подобно решение ще разшири достъпа до транспортната услуга, ще намали зависимостта от физически пунктове и плащане в брой и ще създаде възможност за по-ефективно управление на продажбите. Интеграцията със съществуващата система ще позволи и получаването на по-пълна информация за реалното използване на обществения транспорт, която може да бъде използвана при планиране на маршрутите, разписанията и необходимия капацитет.

4. Разширяване и подобряване на експлоатационната база

Прогнозната стойност на това направление е 1 035 000 евро без ДДС.

Увеличаването на електрическия подвижен състав налага съответно развитие на площите за неговото паркиране, обслужване и зареждане. Към момента част от използваната площадка е с трошенокаменна настилка, която при интензивна експлоатация се амортизира, а през есенно-зимния период създава проблеми с разкалване, замърсяване на превозните средства и изнасяне на замърсявания към прилежащата улична мрежа.

Предвижда се разширяване и асфалтиране на паркинговата площ, включително изграждане на довеждащо електрическо окабеляване, фундаменти за бъдещо разполагане на зарядни станции, противопожарни съоръжения, отводняване, ограда, настилки и други необходими елементи.

Към момента дружеството не разполага със собствена специализирана техника за механизирано почистване и снегопочистване на експлоатационните си площи. Поради това в инвестиционната програма е включена доставка на един мини челен товарач с почистваща четка, гребло за сняг и роторен снегорин. Наличието на собствена специализирана техника ще позволи своевременна реакция при снеговалеж, заледяване и необходимост от механизирано почистване, без нормалната работа на дружеството да бъде поставяна в зависимост от възможността за осигуряване на външен изпълнител.

Необходимост от финансиране

С оглед на прогнозната стойност на програмата се предлага да бъде осигурена възможност за поемане на инвестиционен кредит с максимален размер до 3 675 500 евро и оборотен кредит с максимален размер до 735 000 евро.

Посоченият размер представлява максимален кредитен лимит и не предполага задължително усвояване на пълния му размер. Действителната необходимост от кредитен ресурс ще се определя от резултатите от процедурите за възлагане, стойността на сключените договори и реално възникналите задължения за плащане.

Предвижда се средствата да се усвояват поетапно, съобразно изпълнението на отделните инвестиционни дейности. При прекратяване, обжалване или нереализиране на отделна процедура, съответният ресурс няма да бъде усвояван.

По този начин дружеството ще заплаща разходи по кредитното финансиране само за действително необходимия и усвоен ресурс, а не върху целия предварително разрешен максимален размер.

Инвестиционният кредит ще бъде с мостови характер – еднократно и пълно погасяване след получаване на БФП по договора с МРРБ.

Предвижда се усвояването на средствата по кредитите да бъде през м. Ноември 2026 година, а погасяването да бъде до края на м. Декември 2026 за инвестиционния кредит, а оборотния ще се погаси до март-април 2027 при възстановяване на платеното ДДС от НАП.

Мотиви за включването като извънредна точка в дневния ред на Общински съвет – Русе

Първият официален документ, който въведе Община Русе и Общински Транспорт Русе ЕАД в Плана за действие за ускоряване на изпълнението на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 и за минимизиране на риска от загуба на средства към края на 2026 г., е получен на 3-ти Септември 2026 година.

Срокът за изпълнението на гореописаните дейности, включително разплащане и отчитане, е 30 Ноември 2026 г.

Благодарение на доброто планиране и правилното координиране между екипите на Община Русе и Общински Транспорт Русе ЕАД сме уверени, че дейностите ще бъдат изпълнени качествено и в указания срок, колкото и кратък да е той.

При нормални обстоятелства настоящото предложение би трябвало да бъде разгледано на сесията на Общински съвет – Русе през м. Октомври, което означава решението да влезе в сила след средата на м. Ноември. С оглед на необичайната ситуация, спазването на официалния ред ще доведе до невъзможност за реализиране на проекта.

За реализиране на проекта, е необходимо паралени да бъдат изпълнени множество дейности:

Провеждане на обществени поръчки

Договаряне на банково кредитиране

Получаване на съгласие от Общински съвет – Русе за кредитиране

Изготвяне на договори

Предвид изложеното, единственият вариант, който позволява навременно изпълнение на дейностите, е искането за кредитиране да бъде разгледано като извънредна точка на сесията на Общински съвет – Русе в края на месец Септември 2026 година.

Предлагам необходимото финансиране за реализиране на инвестиционна програма за модернизация и развитие на дружеството, да бъде осигурено от банкова институция при следните максимални условия: