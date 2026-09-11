17-годишен моторист е със счупен таз, след като се блъсна в кола в Добрич

17-годишен моторист се е блъснал в кола пред него в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 10 септември в 18.ч. на тел.112 е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на околовръстния път на Добрич. На място е установено, че мотоциклет „Хонда" с водач 17-годишен младеж от.Добрич , с шофьорска книжка от 2 месеца, при управление с несъобразена скорост, не спазва дистанция и блъска движещоия пред него лек автомобил „Фолксваген Пасат" с водач 26-годишен мъж от Добрич.

Нанесени са материални щети по двете превозни средства. Водачът на мотоциклета след преглед е с установена фрактура на таза и е настанен в отделението по ортопедия в болницата в Добрич, без опасност за живота . Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни, образувано е досъдебно производство.