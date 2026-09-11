В Търговище образуваха три нови избирателни секции

Промянат досегашните номера на редица от секциите

108 избирателни секции са образувани в община Търговище за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Броят и обхватът им са определени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров, съобщават от общинския пресцентър.

В сравнение с предходните избори за парламент секциите сега са с три повече. Промяната е направена с цел по-добра организация на изборния процес и спазване на изискванията за максимален брой на избирателите в една секция. Това налага преразпределение на част от адресите в града.

Две нови секции са образувани в I СУ "Св. Седмочисленици". Това са секции №26 и №27. В тях ще гласуват избиратели от адреси на улиците „Брегалница", „Ибър", „Богомил", „Боровец", „Бояна", „Владая" и „Росица", „Славянска", „Стефан Куцаров" и „Тетевенска".

Нова секция №44 ще има и в Спортното училище „Никола Симов". В обхвата ѝ попадат адреси по улиците „Вихрен", „Кракра", „Кукуш", „Мальовица", „Патриарх Евтимий", „Радомир", „Страцин", „Тимок", „Цар Калоян", „Цар Самуил", „Цар Симеон" и „Китка", както и по бул. „Митрополит Андрей".

Заради образуването на новите секции е променена номерацията на всички следващи. Заради това община Търговище призовава гражданите да проверят предварително номера и адреса на секцията, в която ще гласуват.

Общо 50 са секциите в град Търговище и кварталите „Въбел" и „Бряг". В останалите населени места от общината те са 56. Предвидено е образуването и на секция в МБАЛ – Търговище, както и на подвижна избирателна секция.