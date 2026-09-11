ОДМВР - Монтана стартира акцията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!"

Периодът от 15 до 21 септември 2026 г. е обявен за Седмица на детската пътна безопасност

Във връзка с предстоящото откриване на новата учебна година, на територията на област Монтана е в ход традиционната специализирана полицейска операция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!".

Инициативите в рамките на кампанията са обвързани и с Дните на безопасността на пътя (ROADPOL Safety Days), организирани от Европейската mрежа на службите на пътна полиция в периода 16-22 септември, като 18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя.

Служители на сектор „Пътна полиция" и Районните управления към ОДМВР – Монтана са реализирали комплекс от мерки за обезпечаване на обществения ред, сигурността и пътната безопасност около учебните заведения.

Извършени са общо 166 охранителни проверки на учебни и детски заведения. От тях 34 са в детски градини, 41 в училища, 51 проверки са насочени към безопасността на входовете на сградите, а 48 – към състоянието на предпазните огради и парапети.

С цел отстраняване на констатирани недостатъци в уличната мрежа и сигнализацията около учебните заведения и детски градини са изпратени 64 сигнални писма - 35 до кметове на общини, 17 до училищни ръководства и 11 до детски градини). Издадени са 3 предписания за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, 1 за създаване на нова пешеходна пътека и 17 за освежаване на съществуваща хоризонтална маркировка.

Проведени са 45 работни срещи за планиране на съвместни мерки за сигурност, в това число 19 с директори на детски градини, 21 с директори на училища и 5 с управители на частни охранителни фирми. Актуализирани са телефоните за спешна комуникация между училищните ръководства, охраната и Районните управления на МВР. На директорите са предоставени списъци с контактите на обслужващите района полицейски инспектори, младши полицейски инспектори и инспектори от Детска педагогическа стая.

Засилено полицейско присъствие и контрол ще има в районите на всички учебни заведения на 15.09.2026 г. Патрулни екипи ще регулират трафика и ще подпомагат безопасното пресичане на пешеходците преди началото и след края на учебните занятия, както в първия учебен ден, така и през целия период на кампанията.

Съвместно с Регионалното управление на образованието – Монтана, предстои създаването на графици за провеждане на лекции и беседи по безопасност на движението пред учениците през цялата учебна година.