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Папуански носорози са новите обитатели на зоопарка в Стара Загора

Ваньо Стоилов

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Папуански носорог Снимка: Община Стара Загора

Това са екзотични птици, трите допълват разнообразието от видове в зоологическата градина

Зоопаркът в Стара Загора разширява богатата си колекция от животни. Най-новите обитатели са три папуански носорога, познати още като носорогови птици. С присъствието си те допълват многообразието от видове, които посетителите могат да видят, съобщиха от общинския предцентър.

Носороговата птица е едра, с дълга опашка, големи крила и характерна масивна човка, която най-често е извита надолу. При полет крилата създават силен и характерен шум, дължащ се на въздушните пространства между маховите пера.

"За целия ни екип е изключително интересно да имаме възможността да наблюдаваме тези толкова екзотични птици, да научим повече за тяхното поведение, навици и характер. Вярвам, че и за посетителите ни срещата с тях ще бъде много любопитна и впечатляваща", сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка. 

Папуански носорог Снимка: Община Стара Загора

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