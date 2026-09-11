Пуснаха с „подписка“ 18-годишния шофьор от катастрофата със загиналите двама братя

Осемнадесетгодишният шофьор, обвинен за тежката катастрофа по пътя Смилян – Смолян, при която загинаха двама братя, е освободен с мярка за неотклонение „подписка". Преди това младежът беше задържан за срок до 72 часа.

Младежът е получил свидетелството си за управление на моторно превозно средство преди около месец и все още няма достатъчно опит зад волана. Загиналите братя са били сред най-близките му приятели.

„Прецених като наблюдаващ прокурор, че мярката „подписка" ще е най-адекватна, тъй като няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да възпрепятства правораздаването. Преди това разговарях както с бащата на обвиняемия, така и с родителите на загиналите момчета. Те заявиха, че нямат претенции към 18-годишния шофьор и не желаят възмездие спрямо него, тъй като го възприемат като най-близък приятел на децата си", обясни наблюдаващият прокурор Атанас Илиев.

Според прокурора с обвиняемия трябва да започне незабавна работа с психолог, която вероятно ще продължи дълго време.

Родителите определят случилото се като нещастен случай, свързан с младата възраст и липсата на опит на водача, добави Илиев.

Той призова младите шофьори да бъдат особено внимателни и стриктно да спазват правилата за движение. „Не за секунди, а за части от секундата целият им живот може да се преобърне", каза прокурорът.

Разследването на тежкото пътнотранспортно произшествие продължава. Назначени са съдебномедицински и автотехнически експертизи, а разследващите са извършили множество огледи на местопроизшествието и на автомобилите, участвали в катастрофата.

По думите на прокурора водачът вероятно е натиснал рязко спирачките, вследствие на което е изгубил контрол над автомобила. Последвал е страничен удар с насрещно движещ се автомобил, който според данните от разследването се е движил правомерно в своята лента.

След сблъсъка автомобилът на младежите е започнал въртеливо движение и се е преобърнал по таван. Цялата ситуация се е развила за секунди.

Днес в община Смолян е обявен Ден на траур в памет на загиналите братя. Националните и общинските знамена на всички общински сгради ще са свалени наполовина. Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания.