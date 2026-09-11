Тракийският университет започва новата учебна година с нов факултет и с нови магистърски програми

С началото на новата академична година Тракийският университет в Стара Загора разширява възможностите за обучение с пет нови магистърски програми и посреща първите си студенти във факултет "Дигитални и зелени технологии", съобщиха от висшето училище.

През академичната 2026/2027 година Тракийският университет предлага общо 83 магистърски програми. Новите предложения са в областите на педагогиката, спорта и общественото здраве.

Това са "Педагогика на обучението по компютърно моделиране и технологии и предприемачество", "Педагогика на обучението по физическо възпитание", "Физическо възпитание и спорт" и "Педагогика на обучението по биология и здравно образование". В професионалното направление "Обществено здраве" е новата магистърска програма "Организация и управление на здравно-социалните дейности", насочена към подготовката на специалисти за здравната и социалната сфера.

Началото на академичната година бележи и старта на обучението на първите студенти във факултет "Дигитални и зелени технологии". Новото академично звено разширява профила на Тракийския университет и поставя акцент върху направления, свързани с дигиталните технологии, зелената трансформация и устойчивото развитие.

Разширяват се и възможностите за професионално обучение и придобиване на нови знания и умения чрез Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Тракийския университет. Чрез него университетът предлага възможности за професионална квалификация и допълнително обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда и необходимостта от надграждане на професионалните компетентности.

Официалният старт на академичната 2026/2027 година ще бъде на 14 септември, вторник. В 9:00 ч. първокурсниците ще бъдат посрещнати в основните структурни звена на университета, където ще се проведат официалните откривания на новата учебна година. От 10:00 ч. започва учебният процес за всички студенти съгласно утвърдените програми.

В 11:00 ч. в храм „Св. Патриарх Евтимий" в Студентския град ще бъде отслужен молебен за началото на академичната година.

От 18:00 ч. на откритата сцена "Форум" в Студентския град ще се проведе официалната част от програмата по повод откриването на академичната година. В нея ще участват академичното ръководство, преподаватели, студенти и официални гости.

От 19:00 ч. празничната програма ще продължи с концерт на Deep Zone Project.