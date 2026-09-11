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Военен хеликоптер се включи в гасенето и на пожара в Рила

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Хеликоптер гаси пожар (снимката е илюстративна)

Военен хеликоптер се включи в гасенето и на пожара в Рила планина, след като друг по-рано започна да помага за спирането на огъня в област Стара Загора.

 Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар, който гори в землището на Община Гурково, Област Стара Загора. Хеликоптерът излетя от авиобазата в 14.02 ч. и ще извършва гасене от въздуха, в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

В 15.00 ч е излетял още един хеликоптер AS 532 AL Cougar за участие в гасенето на пожар, който гори над село Бистрица в Рила планина, Област Благоевград.

Хеликоптер гаси пожар (снимката е илюстративна)

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