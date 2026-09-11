От президентството за помилвания: Медицинска комисия от 7 души го е предложила заради влошено здраве

Има информация за освобождаването му на сайта на "Дондуков" 2, но със заличени данни според закона. Няма задължение указът за помилване да излиза в "Държавен вестник"

Специална 7-членнна медицинска комисия е препоръчала Огнян Александров да бъде помилван през 2022 г. заради изключително влошено здравно състояние. Това става ясно от позицията на прессекретариата на президента Илияна Йотова, изпратена няколко часа след като лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев публично поиска да знае защо Йотова в качеството си на вицепрезидент е пуснала от затвора "наркодилър - хванат и осъден на 15 г. от гръцките власти за разпространение на наркотици".

По-рано днес Василев свика брифинг в парламента, за да разкаже за казус от края на 2022 г. като акцентира, че 3 г. след като Александров е на свобода той отново е хванат с наркотици.

"На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за „Държавен вестник" е записано, че указите за помилване не се публикуват в него – чл. 4, ал. 1, т. 5.", гласи позицията на "Дондуков" 2. Така директно отговориха на оплакването на Василев защо указът не е публикуван. Още след изявлението на депутата обаче юристи коментираха, че подобно изискване няма.

"Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини", уточняват от "Дондуков" 2.

В обяснението на президентската администрация се посочва, че присъдата на молителя е от 2019 г. за деяния, извършени през 1999-2000 г. "Деянията са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК – внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, и лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя", пише в позицията.