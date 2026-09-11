Забраниха достъпа до пет незаконни строежа в Баба Алино

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Община Варна забрани достъпа до пет незаконни строежа в местността Баба Алино. Днес на терен служители на запечатаха сградите. Действията са извършени съгласно заповед по чл. 224 а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадена от кмета на Община Варна Благомир Коцев още на 01.09.2025 г.

При извършените неколкократни проверки от служители на Община Варна и на „Общинска полиция", е констатирано, че в сградите не живеят хора.

Община Варна и „Общинска полиция" ще осъществяват текущ контрол да не се нарушава забраната.

Така продължава пооетапното ограничаване на достъпа до незаконни строежи в местността.

На постройките, на които са прекъснати тока и водата, ще бъдат поставени ограничителни ленти, печати и подписи. Нарушаването им ще подлежи на санкции.

Мярката се налага в изпълнение на издадените заповеди по Закона за устройство на територията за спиране на строителството и премахване на незаконните постройки, уточниха от общината.

Тъй като са построени без необходимите документи и разрешителни, не са проектирани и изграждани под надзор и нямат акт за въвеждане в експлоатация, по закон те представляват строежи, а не завършени жилища и са потенциално опасни за обитаване. Достъпът постепенно се ограничава. Снимка: Община Варна Част от запечатаните обекти. Снимка: Община Варна

Междувременно администрацията продължава процедурата по издаване на нови заповеди за премахване на незаконни строежи в местността.