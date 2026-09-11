Васил Терзиев: Вървим към празни ясли, ако държавата не промени правилата

София е изправена пред необходимостта да затвори 78 яслени групи заради критичния недостиг на медицински сестри. Столична община обаче ще запази групите, за да не остави без грижа 1716 деца, които вече са приети в тях, и отново настоява държавата да промени модела на организация на яслената грижа.

„Никой не иска празни ясли. Но ако държавата не промени правилата, вървим точно натам. Можем да строим нови сгради и да откриваме нови места, но те нямат стойност за родителите, ако няма хора, които да се грижат за децата в тях. София поема отговорността да запази тези 78 групи. Сега очакваме държавата да поеме своята и да направи промените, без които проблемът ще става все по-тежък", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Недостигът на медицински сестри в системата се задълбочава всяка година. Повече от половината медицински сестри в детските градини в София са над 62-годишна възраст, а едва 35 са под 35 години. Данните показват, че проблемът е структурен и при запазване на сегашните изисквания възможността за осигуряване на необходимия персонал ще продължи да намалява.

Затова Столична община изпрати поредно писмо до министрите на здравеопазването и образованието и до председателите на ресорните комисии в Народното събрание с конкретни предложения за промяна.

Едно от основните предложения е яслите и яслените групи в детските градини да преминат към системата на Министерството на образованието и науката, така че грижата за децата до 7-годишна възраст да бъде организирана като единна система.

Столична община предлага и въвеждането на мултидисциплинарен модел, при който педагози и специалисти по ранно детско развитие могат да поемат ежедневните дейности с децата, а медицинските сестри да бъдат концентрирани върху медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа. Така медицинската грижа остава гарантирана, без функционирането на цели групи да зависи от недостига на една професионална група.

Предложението има подкрепата и на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Трите професионални организации застават зад модел, при който грижата за най-малките се осигурява от различни специалисти при запазена медицинска грижа.

Проблемът с недостига на персонал е особено остър именно при яслената възраст. Паралелно с инвестициите в нови детски градини и ясли Столична община настоява за промяна на нормативния модел, така че новооткритите места реално да могат да бъдат използвани от децата и семействата.

Столична община ще запази 78-те яслени групи и местата на 1716-те деца. Дългосрочното решение обаче изисква законодателна промяна и устойчив модел за осигуряване на хората, които се грижат за най-малките.