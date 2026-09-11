Двамата арестувани за запалените коли в София изнудвали застрахователи за 500 хил. евро

Изнудване на застрахователи е в основата на запалените 12 автомобила в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума", разкриха от прокуратурата и МВР.

Колите пламнаха в нощта на 9 септември. Имало е опасност пожарът да се разпространи. Когат ополицаите пристигнали там имало деца, които снимали огъня с телефоните си, но нямали общо с палежа.

62-годишен от София и мъж от Стара Загора са задържаните по случая. Вторият е физическият извършител на палежите.

"Колите са били запалени с цел да се изнудват застрахователи за 500 хиляди евро, за да не продължат палежите на коли", обяви прокурор Николай Николаев.

Ведната след палежите са задържани двама мъже, които съмнително обикаляли района с кола, но се оказало, че също нямат общо. Открит е и трети мъж, който прибрал тубите с нафта на извършителя. От камерите за видеонаблюдение станало ясно, че подпалвачът действа много професионално, а от едното място в "Лагера" до другото в "Хиподрума" се придвижил с колело. Арестуван е в Стара Загора, а съучастникът му - в София. Разследващите са намерили и писмо до застрахователите, което ги предупреждават, че палежите щ епродължат, ако не им преведат 500 хляди евро в криптовалута, както и да не казват на полицията. Писмото е било подготвено, но още не е бил оизпратено, каза директорът на СДВР Николай Пелтеков. След това с аимали намерение да палят още коли.

Задържаният е криминално проявен и осъждан за кражби, телефонни измами, незаконно пресичане на границата и лъжесвидетелстване. Подпалвачът от Стара Загора е регистриран за кражби на коли и изнудване.

Само 9 от запалените коли са имали застраховки автокаско.