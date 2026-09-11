Остава в ареста шофьорът, обвинен за смъртта на Сияна

Окръжният съд в Плевен отново остави в ареста Георги Александров, обвинен за катастрофата, при която преди година и половина загина Сияна.

На днешното заседание стана ясно, че ключовата автотехническа експертиза по делото вече е изготвена. Документът обаче все още не е окончателно окомплектован и поради тази причина не беше представен пред съда.

Автоекспертът Божидар Илиев заяви, че заключението се очаква да бъде внесено за следващото съдебно заседание. Експертизата е от съществено значение за изясняването на механизма на катастрофата и обстоятелствата около действията на водача, съобщава NOVA.

Защитата на Александров поиска мярката му за неотклонение да бъде променена. Един от основните аргументи на адвокатите е продължителният период, който обвиняемият вече е прекарал в ареста.

Адвокатът му Явор Нотев постави акцент върху липсата на окончателно експертно заключение.„Докато няма експертно заключение, ние имаме едно обвинение, че са нарушени правила за движение, без обаче да се твърди, да се сочи с какво точно по свое действие той е извършил това", заяви Нотев.

Бащата на Сияна - Николай Попов, определи искането за освобождаване на Александров като неприемливо. „Смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато и да е отговорност за случилото", каза Попов.

По-рано днес граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен с настояване за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. Днес тя трябваше да навърши 14 години.

За кратко протестиращите блокираха движението в района на кръстовището между Общината и Съдебната палата.

До този момент по делото са проведени 11 открити заседания. Разпитани са свидетелите, посочени в списъка към обвинителния акт, както и допълнително поисканите от страните свидетели. Изслушани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.