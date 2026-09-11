Рокади и в ръководството на ОДМВР – Варна

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Старши комисар Живко Желев е новият директор на ОДМВР – Варна. Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Новият директор бе представен пред ръководния състав на Варненската полиция от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Досегашният директор старши комисар Цветан Пировски беше назначен март тази година, след като освободи директорското място в управлението в Добрич. Днес той отново поема ръковдството на МВР в добруджанския град. Причините за рокадите не са обявени.

При представянето на Желев бе подчертано, че определените от Министерството на вътрешните работи приоритети остават водещи в работата на полицията. Сред тях е противодействието на икономическата престъпност – направление, в което новият директор има дългогодишен професионален опит.

Живко Желев е започнал работа в системата на МВР на 1 септември 1998 г. като разузнавач в „Икономическа полиция" на РДВР – Варна.

През годините последователно заема ръководни длъжности в структурата. От 6 декември 2006 г. е началник на група, а от 28 октомври 2010 г. – началник на сектор в „Икономическа полиция".

От 17 март 2014 г. оглавява отдел „Икономическа полиция" при ОДМВР – Варна.

Поемайки поста директор на Варненската полиция, старши комисар Желев заяви, че ще продължи да отстоява принципите, които са определяли професионалния му път – чест, доблест и достойнство.

През 2021 г. той придобива образователната и научна степен „доктор".

За проявена инициативност и високи професионални резултати при изпълнение на служебните си задължения Желев е награждаван многократно. Сред отличията му са почетните знаци на МВР – III, II и I степен.