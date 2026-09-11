Обявиха частично бедствено положение заради големия пожар край Гурково

Частично бедствено положение е обявено във връзка с пожара, възникнал в ранния следобед на територията на гурковското село Димовци. Това съобщи кметът на община Гурково Кънчо Папазов. Той посочи, че решението е взето заедно с областния управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов и директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, старши комисар Стоян Колев.

„На терен са мобилизирани над 60 служители, осем пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. В последните часове в действията по овладяване на огъня се включиха и два хеликоптера на Министерството на отбраната“, каза кметът Папазов. Той подчерта, че ситуацията се следи и на национално ниво, информиран е и кабинетът на премиера, а всички ангажирани институции и екипи продължават действията на терен с цел ограничаване на пожара и недопускане на разрастването му. Един от хеликоптерите, който гаси пожара в района на гурковското село Димовци. Снимка: Община Гурково Пожарната от Гурково е един от осемтте противопожарни екипа, които работят в района на село Димовци. Снимка: Община Гурково

Кънчо Папазов призова фирми, организации и граждани, които разполагат с техника или възможност за осигуряване на вода, да се отзоват незабавно. Необходима е вода в големи съдове – около един тон и повече, както и допълнителна техника за борба с огъня. „Ситуацията е изключително тежка. Районът е бедстващ. Всяка помощ в този момент е от значение“, каза още кметът.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа, а областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов задейства системата BG-Alert. В гасенето на пожара участват осем екипа огнеборци, а както и два военни хеликоптера.