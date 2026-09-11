Клуб „Ряхово" награди община Русе за успешното домакинство на двата шампионата по водомоторен спорт

Кметът Пенчо Милков и заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев бяха отличени днес с купи от Клуба по водомоторен спорт „Ряхово". Наградите връчи председателят на клуба Милен Маринов в знак на благодарност за активното съдействие на Община Русе за организирането на Европейския шампионат по водомоторен спорт за юноши в клас GT-15 и финалния кръг от Световния шампионат по водомоторен спорт в „кралския клас" F-500. На срещата в сградата на Община Русе присъстваха още директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, както и членовете на клуба Стефан Стоянов и Петър Стоянов, който триумфира като европейски шампион в клас GT-15.

Милен Маринов съобщи, че Международната федерация по водомоторен спорт е дала на организаторите на шампионатите най-високата възможна оценка от 5 точки за тяхното провеждане. „Тези състезания нямаше да се проведат на това високо ниво без подкрепата на Община Русе. Благодаря за доброто партньорство и за всичко, което направихте, за да може Русе да бъде достоен домакин на пилоти от такъв ранг", заяви Милен Маринов. Стефан Стоянов допълни, че сега вече представителите на Международната федерация като чуят за България, търсят на картата не София, а Русе.

Кметът Пенчо Милков благодари на членовете на клуб „Ряхово" за тяхната енергия, професионализъм и любов към водомоторния спорт и за това, че отстояват региона като място с традиции и бъдеще във водомоторния спорт. Той връчи на Маринов почетен плакет на Община Русе с признателност за огромната работа, извършена от членовете на клуба, която е в основата на успешното провеждане на състезанията и на доброто представяне на Русе като домакин. „Благодаря ви, че давате възможност на младите състезатели да се развиват именно тук", каза кметът. Той отличи с грамота 16-годишния Петър Стоянов за европейската титла и му благодари за изключителния принос за привличането на млади пилоти в този спорт.

Петър сподели, че да спечелиш европейската титла пред собствена публика и с подкрепата на родния си град е чувство, което не може да се опише. Той заяви, че организаторите са осигурили условия от световно ниво, за да могат състезателите да покажат по най-добрия начин на какво са способни. Европейският шампионат по воден спорт в клас GT-15 и финалният кръг на Световния шампионат в клас F-500 се превърнаха в едни от най-мащабните спортни събития, провеждани в Русе през последните години, и допринесоха за утвърждаването на града като притегателен център за водомоторния спорт в Европа.