Защо Гьорги отговаря на английски? "Политиката успева да затрие дури спортот"

Смешно е, а и на момчето му е видимо неловко, коментират в мрежата

Истински фурор в социалните мрежи настана след победата на волейболния ни отбор над Северна Македония с 3:0. Но не самата победа нажежи страстите, а интервюто на разпределителя на гостите Гьорги Гьоргиев.

След мача той застана пред български журналисти, но помоли да отговаря на въпросите на английски, като уточни на чист български, че “така ни казаха”. Любопитното е, че Гьоргиев има общо седем сезона в България и отлично говори български.

Някои видяха политика зад английския на волейболиста.

“Това прави правителството на Северна Македония... Смешно. На момчето му е видимо неловко. Да си дойдеш вкъщи да говориш на английски... За всеки македонец България е майка, била е и ще бъде”, пише Ангелина Илиева във фейсбук. Отборите на България и Северна Македония се поздравяват след срещата СНИМКА ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Нико Стойчев е по-сдържан: “Няма проблем, щом така е решил, то фактът говори за неговото отношение към нас, хората от България, не за нашето към него”. Той обаче допуска, че волейболистът може да е бил притиснат: “Надявам се да няма проблеми за него в Македония и да е притиснат или притискан, ако разбира български”.

Подобно обяснение намира и Спартак Топчиев: “Не е виновен човекът, службите ще му разкажат играта, ако не следва инструктажа!”.

Други пък предложиха журналистите просто да не разговарят с него. “И защо нашите журналисти му вземат интервю. Да го игнорират”, пише Димитър Станев. Атанас Радев отива по-далеч: “Като каже някой, че иска на английски, да му казват да ходи в Англия тогава, да му казват, че не знаят английски или да му се подиграят, че той не знае и че никой не му разбира отговорите”.

Калин Калистратов пък прие случката с повече хумор: “Никакъв македонец не е, щом се казва Георги, а не Гоце или Гьорче”.

Имаше обаче и хора, според които от случая се прави излишна драма. “Айде стига глупости вече. Търсите под вола теле”, пише Пламен Петков. Според него интервютата на Евроволей са на английски: “Няма македонци, няма българи, и Мони говори английски. И какво общо има политиката със спорта, не се превръщайте в македонски политици. Момчето си каза, че е играл 5 години в България и има много приятели тук”.

Критики дойдоха и от съграждани на Гьоргиев. “ас сум Македонец, зборувам македонски, а не бугарски, но се согласувам дека е неприродно што барал да биде прашан на англиски, кога многу добро разбира бугарски", коментира Александър Караев.

Още по-категоричен е Илия Митевски: ГЛУПОСТ И МИЗЕРИЈА!!! Ова е еклатантен пример за тоа колку политиката може да биде бедна и како успева да затрие сe, па дури и спортот.