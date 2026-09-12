Симона Пантова: Пенсионери бяха едни от най-редовните ни клиенти в казиното

Можеш ли да разпознаеш човек, който има проблем с хазарта, само като го погледнеш? Според Симона Пантова - журналист в „България Днес", позната на зрителите и от участието си в „Ергенът", отговорът е категорично не. Преди да се насочи към журналистиката, тя е работила като крупие и отблизо е виждала как залаганията могат да се превърнат от забавление в зависимост. За този свой опит разказва в новия епизод на подкаста „Заложи на мен". „Няма по-голяма болест от хазарта в днешно време", казва Симона. Работата ѝ в казино я среща с различни хора и я убеждава, че няма определен тип човек, който може да стане зависим. Сред най-редовните посетители, които си спомня, са били и пенсионери. В разговора Симона разказва и за собствения си опит със залаганията, но най-силни остават историите, на които е ставала свидетел от другата страна на масата. „Видяла съм хора наистина да си погубват живота", споделя тя.

Според нея един от най-важните сигнали е моментът, в който човек усети, че залагането вече не е просто развлечение. „Денят, в който усетиш, че се зарибяваш, е денят, в който трябва да спреш", категорична е Симона. Средата също има огромно значение. По думите ѝ хората, с които прекарваме времето си, могат да окажат сериозно влияние върху първите стъпки към залаганията и върху начина, по който впоследствие ги възприемаме. Затова Симона призовава младите хора да бъдат внимателни както към собственото си поведение, така и към средата, която избират. А когато проблемът вече съществува, според нея най-важното е човек да не се притеснява да потърси помощ - защото да осъзнаеш, че имаш проблем, и да поискаш да се справиш с него не е повод за срам.

Гледайте новия епизод на „Заложи на мен" със Симона Пантова - разговор за хазарта отвъд рекламите и обещанията за печалба, за хората, които тя е срещала зад масата в казиното, и за момента, в който забавлението може да се превърне в зависимост.