Заплатата на учител не стига на Бончо Генчев за бензин до Самоводене, но помни уроците на дядо си Генчо Даскала

На 15 септември една от легендите на САЩ '94 ще вдигне знамето пред селското училище "Христо Смирненски"

Като видял обявата за вакантно място, извадил дипломите за две висши образования

Бронзовият медалист от емоционалното лято на САЩ '94 Бончо Генчев на 15 септември ще издигне знамето в Основното училище "Христо Смирненски" във великотърновското село Самоводене.

Там легендата на "Етър" и родния футбол ще преподава през новата учебна година физическо възпитание и спорт. За мнозина позицията на физкултурник с основна роля на първия учебен ден, както сам Бончо казва полу на шега, се видя като нова страница в богатата професионална кариера на знаменития нападател. Генчев обаче вижда в това естествено допълнение на всичко, което гради в своя живот.

"Това е помощ, има и социален ефект в цялата работа. Имам достатъчно свободно време да помагам,

за да може да оставим нещо след нас", мотивира решението си той.

"На всичко отгоре аз не съм на пълен щат, а на 1/4 от щатната бройка. Заплатата, която ще вземам, няма да стига дори да си покривам горивото за пътуването между Велико Търново и Самоводене. Чисто и просто, ако мога, да помогна с името си. Наистина еуфорията е голяма, а виждате децата по училищата изчезват, както и хората от селата", казва Бончо Генчев.

Героят от лудото лято на 1994-а и първият българин във Висшата лига на Англия бе 9 години начело на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. Бе назначен на поста си през 2016-а след смъртта на своя приятел и съотборник в националния отбор Трифон Иванов. В края на 2025 г. бе заменен на длъжността от бившия рефер Камен Алексиев. Зад рокадата спортни медии написаха, че Генчев допускал серия от гафове. Не били назначени делегати на мачове от долните дивизии в поверения му регион.

Новината, че става учител по физическо, веднага бе интерпретирана като спасение за останалия без работа футболист.

"В крайна сметка аз съм си във футболния съюз, координатор в ресора на Детско-юношеския футбол. Фокусът ми е в новата програма на БФС за проектонационалите U15 - тези, които се надяваме да са бъдещите национали. Освен тренировките, които правим по тази селекция, реших да бъда полезен не само за себе си, а и на децата", казва Генчев.

За допълнителния си ангажимент разговарял с ръководството на съюза, нямало никакъв конфликт на интереси. Освен това има нужната педагогическа правоспособност, а работата с деца като треньор не му е чужда.

"Аз съм водил детско-юношески футбол, като започнах. Треньорът какъв е, той не е ли педагог. Преподава ли урок? Има си първа част - загрявка, има си втора, основна част в тренировъчния процес, има си микропроцеси, макропроцеси. Всичко това се учи в НСА, която аз съм завършил - най-високото ниво. Имам диплома за учител и треньор по футбол", разказва легендата.

Видял обява за вакантната учителска позиция в Основно училище "Христо Смирненски", извадил от чекмеджето дипломите за две висши образования от 2006 г. Свързал се с училището, поговорили. Целият педагогически състав бил във възторг и той подал документите, тъй като отговаря на всички изисквания.

"Благодаря за отношението в лицето на директорката г-жа Георгиева и за доверието, което са ми гласували. Аз знам, че няма да се изложа, никъде не съм се излагал досега. В БФС Бончо Генчев е координатор в ресора на Детско-юношеския футбол.

Всяка година на 24 май по покана на кметовете в региона ходя и по големите

градове, и в най-малките

Участвам в събития от уважение към образованието. Имам отношение и в ромската интеграция. Награждавал съм деца от тази общност, които рецитират стихотворения на чист български език", казва с вълнение Бончо.

Генчев ще взема по 10 часа седмично, за да запознае децата със спорта, но най-вече да ги научи на отговорност и дисциплина. А в интереса му към преподаването има наследственост - дядо му Генчо, чиято фамилия носи, се знаел като Даскала. Бил учител и директор на училището в плевенското село Градище.

"Аз съм закърмен още от семейната среда с учебния процес. Моят дядо преподаваше математика, физика, музика, свиреше на цигулка, пиано и акордеон. Баща ми също беше учител и преподаваше физика и астрономия. Майка ми е лекар. Ние сме от друго тесто. Имам уважение и респект към тези професии", обяснява той.

Дядо Генчо Даскала оставил на внука цигулката си - стара австрийска изработка, но изчезнала някъде при местенето на Бончо между градове и държави. Всъщност като малък започнал да свири на китара.

"Дрънках, дрънках, но видях топката и ритнах китарата. Беше лято, а аз бях първият в Градище, който събира децата от махалата да ритаме", смее се Бончо Генчев на неслучилата се музикална кариера.

"Изчезна този истинският педагог, учителят, който беше като втори родител и може би даваше най-правилните насоки в живота. В момента е по-демократично, но най-важното - всичко се комерсиализира, а масовите занимания изчезнаха по селата, стопи се и населението. Всичко е един навързан процес. В момента има една трансформация, изкуственият интелект, който в момента превзема цялата система, допълва тези сътресения."

Така легендата вижда причините за печалните резултати на учениците на теста PISA. Бончо Генчев смята, че е подготвен за предизвикателството да влезе в училище.

"В клубовете, които съм ръководил, участвах в процесите от най-малките деца и съм си изминал пътя. Срещнал съм се и с беднички, и с богати. Богаташът идва и казва, че с детето му трябва да е по-така, да се отнасяш различно, да го толерираш.

Плаща някакви пари за топки, за екипировка и трябва да го слушаш. Имал съм различни казуси и съм се оправял с всичко, та и сега с дечицата ще намеря как да ги предразположа - с игрички, със закачки. Накрая ще трябва да се научат на дисциплина, което е в основата на всичко", допълва Бончо Генчев.

Той го знае най-добре - първият българин в Премиър лийг с екипа на Ипсуич Таун. Преминава на Острова през 1992 г. от "Спортинг" Лисабон. Нападателят с перфектна задна ножица е шампион на България с "Етър" през 1991. Голмайстор на "А" ПФГ през сезон 1997-1998, когато бележи 17 гола. За купата на УЕФА има 7 мача и 1 гол за ЦСКА.

След края на активната си спортна кариера той отваря свое заведение в Лондон. Нарекъл го "Страйкър", но бързо разбрал, че този бизнес не е за него. В Англия поработил с местни отбори, където бил треньор на деца, и се завърнал в България.

През 2018 г. британската пивоварна Away Days Beer Company пусна тъмна крафт бира с неговото име

Bontcho. Тя е създадена в чест на българина, който е със статут на култов герой за феновете на "трактористите". Тази бира се предлага в редица местни пъбове в графство Съфолк.