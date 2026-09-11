БНТ за свалянето на Георги Ангелов: Политическата власт не определя кой да бъде водещ

Управителният съвет на БНТ излезе с официална позиция след полемиките около свалянето от ефир на водещия на предаването "История.БГ" Георги Ангелов. В допълнение бе спряно и другото предаване, което бе водено от Ангелов – "До Европа и напред" по БНТ 2. Решението предизвика остри дискусии и съмнения за политическа намеса, които премиерът Румен Радев опроверга.

По-рано ДСБ обявиха, че сезират Европейската комисия и ще поиска проверка на СЕМ за свалянето от ефир на журналиста Георги Ангелов. От партията настояваха и за отговор от БНТ, който вече е налице. Ето какво пише в него:

"Във връзка с публичните реакции и политическите изявления по повод решението на Дирекция „Програмно съдържание" на БНТ предаването „История.БГ" да продължи с един постоянен водещ, Управителният съвет на Българската национална телевизия счита за необходимо да заяви ясно своята позиция.

Решенията за програмното развитие на БНТ, за структурата и облика на отделните предавания, както и за техните водещи и творчески екипи са професионални решения, които се вземат в рамките на установените правомощия и вътрешните правила на обществената телевизия.

Решението „История.БГ" да има един постоянен водещ е част от по-широка програмна концепция за новия телевизионен сезон. То не променя тематичния и образователния характер на „История.БГ", нито ограничава редакционната свобода на неговия творчески екип. Напротив – форматът ще бъде надграден с нови съдържателни елементи, специални издания, репортажи, дискусионни предавания по специални поводи и по-широко експертно участие.

Управителният съвет на БНТ уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия. Това право е неотменима част от демократичния обществен дебат. Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика, и политическия натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия.

Опитите чрез политически декларации, парламентарни позиции или друг институционален натиск да бъде наложено връщането на конкретен водещ в конкретно предаване са несъвместими с принципа на редакционната и програмната независимост на обществената медия.

Особено тревожни за Управителния съвет са опитите като инструмент за подобен натиск да бъдат използвани агресивна реторика, лични нападки и език на омразата в социалните мрежи. Това вече не е свободен обществен дебат, а опасна практика, която подменя аргументите с натиск.

Подобно поведение не трябва да бъде толерирано или насърчавано от никого – включително от политическите партии и техните централи. Напротив, отговорността на политическите организации в едно демократично общество е да се разграничават ясно от езика на омразата, персоналните атаки и кампаниите на агресия срещу журналисти, медии и техните служители, независимо дали са съгласни с конкретно тяхно решение.

Независимостта на обществената медия има смисъл именно когато медията може да взема професионални решения, включително такива, които предизвикват несъгласие, без политическата власт да определя кой да бъде водещ, редактор или журналист в дадено предаване. Този принцип е залегнал не само в българското медийно законодателство, но и в Европейският акт за свободата на медиите.

Управителният съвет категорично отхвърля всеки опит професионално програмно решение да бъде превръщано в политически казус. Самата БНТ има задължението да защитава свободата на журналистите си от външен натиск, но също така има правото и отговорността да определя собствената си програмна политика, да оценява своите формати и да ги развива в интерес на аудиторията.

Истинският коректив на обществената телевизия е обществото. БНТ принадлежи на своите зрители и именно пред тях носи най-голямата си отговорност. Тяхното право е да оценяват нашите програми, журналисти и решения – да ни подкрепят, да ни критикуват и да изискват от нас повече. В среда на изключително ниско доверие към новините в България това доверие е особено ценно. Последното изследване на Reuters Institute for the Study of Journalism поставя Българската национална телевизия и Българското национално радио като най-доверените новинарски брандове в страната.

За БНТ това доверие не е привилегия. То е отговорност. Отговорност да бъдем независими от всяка политическа сила. Да не допускаме нито управляващи, нито опозиция да определят програмните и редакционните решения на обществената телевизия. Да защитаваме плурализма и свободния професионален избор независимо от това откъде идва натискът.

Управителният съвет на БНТ ще продължи да гарантира редакционната независимост на журналистите и творческите екипи на Българската национална телевизия и едновременно с това ще отстоява правото и задължението на професионалното ръководство на медията да взема самостоятелно своите програмни решения."