Полети с бойни стрелби ще има над Калиакра, ВВС обявиха опасни зони

Полети с изпълнение на бойни стрелби ще се проведат на зенитния полигон на ВВС „Шабла"

Летателни екипажи от състава на Военновъздушните сили ще проведат от 16 до 18 септември 2026 г. на зенитния полигон „Шабла" полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени.

Командването на Военновъздушните сили информира, че на 16 и 17 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч. и от 20:00 ч. до 02:00 ч. местно време, както и на 18 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч., активира опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море – между нос Калиакра, нос Карталборун и линията, отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица.