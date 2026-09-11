ГДБОП арестува шестима митничари, присвоявали задържани стоки от Турция

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ГДБОП арестува при спецакция шестима митничари и трима цивилни за отклоняване на задържани при внос от Турция стоки.

Акцията тече на територията на Свиленград, Елхово и Граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово", съобщи на брифинг в митническо бюро „Свиленград" главният инспектор в ГДБОП Слав Добрев.

Става дума за складирани в митнически складове стоки – предимно текстилни изделия, но и обувки, парфюми и други артикули, нарушаващи права върху защитени търговски марки, поясни Добрев, цитирано т БТА. По закон артикулите трябва да бъдат унищожени. Отклоняването е ставало именно в тази последна фаза на процедурата. Вместо обаче да бъдат нарязани и загробени, стоките са били заделяни и присвоявани.

Отклонената стока е била усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните. Те са я разпространявали и продавали на територията на България – както по интернет, така и по друг начин, посочи още Добрев.

„Оказваме пълно взаимодействие при разследването. При нас започна пълна проверка, включително ще започне и инвентаризация на всички складове", посочи и началникът на митнически пункт „Капитан Андреево" Георги Господинов. Действията трябва да установят точното количество на липсващите стоки.

Материалите от разследването вече са докладвани на Окръжна прокуратура – Хасково. Предстои държавното обвинение да класифицира закононарушенията и да повдигне обвинения.