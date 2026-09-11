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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23545638 www.24chasa.bg

Наталия Ефремова: В следващия бюджет ще вдигнем семейните помощи

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НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

Повече от 20 години преговаряме за минималната заплата, но за три седмици през август успяхме за три седмици да договорим новите критерии, по които ще се определя минималната. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова пред БНТ.

Правителството трябва да избере число между 620,20 и 672,80 евро. Тази сряда правителството прие променените текстове и те ще влязат в парламента. Едва след това ще се определи числото.

През следващата година ще имаме "Семеен пакет +", като в него ще е заложено 20-26 млн. евро да бъдат увеличени помощите за майчинството. Стимулите за майките, които се върнат по-рано на работа ще се вдигнат.  Детските също ще станат по-високи. Подкрепата за раждане пък ще е над 50%. Сега за първо дете се дава 191,73 евро. За второ - 460,16 евро. За трето - 230,08 евро, а за четвърто и всяко следващо дете - 153,39 евро.

Данъчната основа ще бъде намалявана, ако детето ходи на спорт, изкуство. Целта ние  да изсветляваме доходите на хората и да виждат какви са ползите, каза още тя.

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

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