Вижте седмичния отчет на община Русе

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Отчет на Община Русе за периода 7 - 11 септември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

положена бе нова асфалтова настилка по разширяването на платното за движение по ал. „Роза" - в участъка, граничещ с Парка на младежта;

приключи основният ремонт на тротоара на кръстовището на бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка" - срещу главния вход на Централен общински пазар, извършено бе полагане на нова паважна настилка;

продължава основният ремонт на тротоара по ул. „Николаевска" - в участъка между кръстовищата с ул. „Сент Уан" и ул. „Неофит Бозвели" /срещу сградата на ПГРКК/;

продължават строителните дейности по цялостното обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3;

продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база;

извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по общински път с. Николово – гр. Мартен, ул. „Богдан войвода", ул. „Васил Петлешков" и по главен път в с. Николово;

продължават строителните работи по благоустройство на пространството пред бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 – положени бяха ограничителни бетонови пътни ивици и бе извършена подготовка на прилежащите тротоарни площи за полагане на нова настилка;

ремонтирани и възстановени бяха разрушени дъждоотвеждащи шахти по ал. „Роза";

извършено бе укрепване и подмяна на капаци за ревизионни шахти на пл. „Княз Александър Батенберг" и в Парка на младежта;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Ген. Скобелев", бул. „Липник", ал. „Възраждане", ул. „6 – ти септември", ул. „Борисова", ул. „Лакатник", ул. „Петрохан", ул. „Муткурова" /вкл. и възстановяване на стълбове за осветление/, както и по уличните мрежи в кв. „Средна кула", кв. „Образцов чифлик" и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на бл. „6" в кв. „Дружба" 3 /вкл. и монтиране на нови стълбове за осветление и захранваща мрежа/;

монтирани бяха 5 нови и бяха подменени 4 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 56 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

изцяло бяха подменени стъклените елементи с плътни поликарбонатни плоскости на заслон на спирка на обществения градски транспорт на ул. „Плиска" /РУ „Ангел Кънчев"/;

извършена бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Липник" с ул. „Котовск" и ул. „Иван Ведър", и ул. „Борисова" с бул. „Неофит Бозвели";

положена бе хоризонтална пътна маркировка по бул. „Липник", ул. „Александровска" /пред СОУ „Христо Ботев"/, ул. „Гео Милев", ул. „Доростол", ул. „Еленин връх" /срещу СОУ „Васил Левски"/, ул. „Иван Вазов", ул. „Хан Аспарух" /до ОУ „Иван Вазов"/, ул. „Цар Калоян" /до ПГПТ/ и до детски градини в кв. „Долапите" и кв. „Средна кула";

по график бяха измити бул. ,,Потсдам", ул. ,,Никола Петков", ул. ,,Иван Ведър", ул. ,,Тулча", ул. ,,Яребична", ул. ,,Чипровци", ул. ,,Байкал", ул. ,,Измаил", ул. ,,Дряновска", ул. ,,Проф. Димитър Баларев", ул. ,,Изола планина", ул. ,,Гео Милев", ул. ,,Еленин връх", ул. ,,Студен кладенец", ул. ,,Стрешер планина", ул. ,,Рига", ул. ,,Петрохан", локалното платно на бул. ,,Липник";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени бяха 20 кучета и бе извършена кастрация на 15 кучета. Извършена бе ваксинация на 19 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

проведени бяха работни срещи и подготовка на церемонията по откриването на Паметника на княз Александър I Батенберг;

продължават административните дейности, свързани с концерта на Ара Маликян на 10 октомври в Арена Русе;

извършена бе подготовка за отбелязването на 1 октомври - Ден на музиката и поезията;

приети бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

обработена бе информация относно нужди от ремонтни дейности в читалищните сгради през 2027 г.;

извършена бе административна подготовка за събитията от Есенния салон на изкуствата и Коледно-новогодишния фестивал;

изготвен бе бюджетът на ресора за 2027;

извършена бе проверка в ДГ „Слънце", във връзка с постъпил сигнал;

взето бе участие в организираното от РУО – Русе ежегодно съвещание с директорите на образователни институции, във връзка с началото на учебната година;

подготвени бяха договори с образователните институции, във връзка с осигуряване безплатния транспорт на ученици през учебната 2026/2027 г.;

раздадени бяха на училищата книги за всички първокласници в общината с лично послание от кмета Пенчо Милков;

извършена бе проверка на въведените данни от образователните институции по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа", касаеща получаването на обезщетения от лица, придобили право на пенсия и за неизползван отпуск;

извършени бяха огледи, във връзка с довършителните дейности след приключили ремонти и предстоящо откриване на сградите на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново", ДГ „Радост" на ул. „Батак", ОУ „Отец Паисий" и нов корпус на СУ „Васил Левски".

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

извършени бяха дейностите по сформиране на комисия за разглеждане на постъпилите заявления по правилника за подпомагане на социално слаби граждани;

осъществени бяха 7 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

взето бе участие в лекциите на студенти от трети курс, специалност „Социална педагогика" от РУ „Ангел Кънчев", в които ги запознаха с процеса по деинституционализацията и реформата на социалните услуги за възрастни;

взето бе участие в празника по случай 10-годишнината на Обединени детски услуги „Слънчо", управлявани от СНЦ „Еквилибриум";

извършени бяха дейности по организацията на стартиралата програма на Дирекция „Бюро по труда" за временна заетост на безработни лица, в която Община Русе е партньор;

консултирани бяха 11 човека, извършени бяха 13 домашни посещения на потребители, обработени бяха 7 броя нови заявления за кандидатстване за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

консултирани бяха 27 лица по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки и счетоводни документи и производствени характеристики, обработени бяха 8 заявления на кандидат-потребители за включване и бяха извършени бяха 10 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

подготвен бе финансовият отчет до Агенцията за социално подпомагане с изчислени средствата за възнагражденията на 1648 лични асистенти, предоставящи лична помощ;

консултирани бяха 7 семейства и бяха приети 5 заявления от родители на новородени деца по Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

извършени бяха консултации на 2 кандидат-двойки с репродуктивни проблеми;

създадена бе организация за началото на новата учебна година по отношение на медицинското осигуряване в здравните кабинети в детски градини и училища. Изготвена бе заповед и поименен график с разпределение на медицинските специалисти. Стартирани бяха процедури по осигуряване на медикаменти и консумативи за спешните шкафове в здравните кабинети на детски градини и училища;

проведено бе обучение от БЧК - Русе за първа долекарска помощ за медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските градини и училищата на територията на община Русе;

проведена бе работна среща с медицинските специалисти от здравни кабинети на общински детски градини и училища, във връзка със започването на новата учебна година;

на 9 септември бяха обявени свободните места за прием в детски ясли;

извършена бе служебна проверка на данни, удостоверяващи верността на посочени критерии от заявители на деца за прием в детски ясли, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе и наличие/липса на задължения към дирекция „Местни данъци и такси";

издадена бе заповед за възстановяване разходите на приемни родители по реда на Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

здравните медиатори придружиха 4 лица до КОЦ – Русе за безплатни медицински прегледи „Женско здраве" по договора между Община Русе и КОЦ – Русе;

консултирани бяха 34 лица за възможността от извършване на безплатни медицински прегледи за сънна апнея и за безплатни гинекологични прегледи, както и на 24 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар;

във връзка с програмата по селективна превенция „Спорт за свободен живот", експертите от Превантивно-информационния център проведоха три спортни тренировки с 30 деца и младежи – потребители на социални услуги, деца с физически увреждания и доброволци на ПИЦ. Те бяха наградени с подаръци и грамоти за активното си участие в спортните занимания през лятната ваканция. С проведените тренировки приключи настоящият етап на спортните занимания преди началото на новата учебна година, като те ще продължат и през следващите ваканционни периоди;

възобновена бе работата на групата за взаимопомощ на близки и родители на зависими, като в проведената среща се включиха петима участници. В рамките на групата беше предоставена възможност за споделяне на опит, взаимна подкрепа и обсъждане на актуални трудности, свързани с проблема на зависимостта;

екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 8 и 16. Проведени бяха двигателни игри на открито и игри за затвърждаване на сетивата. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие на децата, както и готовността им за посещаване на детска градина. Проследена бе адаптацията на 5 новопостъпили деца, за които бяха обсъдени прилаганите стратегии на общуване, приобщаване и улесняване на адаптацията. Екипът взе участие в две събития „отворени врати" и една родителска среща;

изготвени бяха 19 карти за хора с трайни увреждания;

извършена бе подготовка на събитията, с които ще се отбележи Европейската седмица на мобилността;

на 10 септември бе удължен срокът на въведената временна организация за безопасност на движението на ул. „Киев" и ул. „Братислава";

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава текущият ремонт в подземната част на пешеходния подлез по бул. „Хр. Ботев", намиращ се до спирка „Печатни платки";

продължават дейностите по ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, извършени бяха дейности по приключването на реставрационните работи по фасадни елементи;

продължава текущият ремонт на главно стълбище и фасади на тяло – изток на общинската сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом „Майка и дете"/;

продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

продължава изграждането на сграда за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

извършени бяха 9 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

издадени бяха 2 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

Община Русе подписа с „Българска банка за развитие" споразумения за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост относно подобряване енергийните характеристики чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки на многофамилните жилищни сгради:

• бл. "Ивайло-Свобода" - 578 462,37 евро

• бл. "Железничар", вх. А - 264 789,11 евро

• многофамилна жилищна сграда на ул. „Александровска" 97- 4 387 495,34 евро

• многофамилна жилищна сграда на бул. „Цар Освободител" 108, бл. „15" - 930 455,99 евро

• бл. „Иван Дечев" - 2 608 216,05 евро;

на 10 септември Европа Директно – Русе се включи в инициативата на Представителството на Европейската комисия в България, като организира в Регионалната библиотека „Любен Каравелов" прожекция на анимационната образователна поредица „Мила и Марко за екраните". Инициативата е насочена към деца на възраст 6 –11 години и има за цел по достъпен и интересен начин да повиши знанията им за безопасното и отговорно поведение в интернет. В рамките на поредицата чрез 7 кратки анимационни видеа бяха представени различни ситуации от дигиталния свят, онлайн рискове и практически насоки как децата да реагират и към кого да се обърнат за помощ;

издадени бяха 3 разрешения за ползване на открити площи общинска собственост, както и 8 удостоверения за категоризация на заведения за хранене и развлечения. Издадено бе и 1 разрешение за провеждане на туристическото изложение „С любов към българското";

изготвени бяха 8 договора за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост;

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

извършена бе подготовка за провеждането на „RuseScooterDay" 2026, което ще се състои на 12 септември на скейт парка в Русе;

кметът Пенчо Милков награди Хюсеин Хюсеин - бронзов медалист от Световните номадски игри;

продължава подготовката на зала „Дунав" и Градския стадион за новия състезателен сезон;

извършени бяха дейности по косене, почистване и изхвърляне на трева и храсти в двора на ПГЗХТ "Асен Златаров", както и почистване на покрива на сградата;

извършени бяха профилактичен ремонт и боядисване на басейна на Община Русе в СУ „Майор Ат. Узунов";

Международен младежки център – Русе бе домакин на две младежки работилници „Narrative Decode Labs", организирани от Обучителен център за личностно развитие по програма "Еразъм"+. Проведени бяха срещи на живо в две издания на младежката работилница „Narrative Decode Labs" на тема „Онлайн поведение" /Анализиране на реални публикации и стереотипи, спрямо онлайн съдържанието/ и „Критично мислене и управление на реакциите". Участниците имаха възможност да управляват собствената си реакция и да отстояват мнението си спокойно и уверено, без излишна ескалация на конфликти;

продължава подготовката за официалното откриване на Международния младежки център и за новия творчески сезон с рекламно-информационна кампания.