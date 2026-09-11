Полицаят Атанасчиков се самоубил с нов пистолет, имал уговорка да играе футбол през уикенда

Той стана известен на протест преди година, когато нервите му не издържаха и се изплези

В сряда охранявал "Левски" - ЦСКА, на следващата сутрин го намерили мъртъв в дома му

28-годишният полицай от София Петко Атанасчиков се е самоубил с един изстрел в главата в коридора на дома си, и то с новия си служебен пистолет “Глок”, който получи скоро, научи “24 часа”. Мотивите му да сложи край на живота си се изясняват.

Атанасчиков бил намерен мъртъв от роднини в четвъртък. Търсили го по телефона, но след като не отговорил на обажданията, отишли до дома му. За смъртта му се води разследване за склоняване към самоубийство, каквато е стандартната практика.

Атанасчиков живеел сам в София. Не бил семеен и нямал приятелка. Негови близки разказаха, че нищо в поведението му не подсказвало, че ще се самоубие. Дори имал уговорка да играе футбол през уикенда.

За последно бил видян по време на финала за суперкупата на България между “Левски” и ЦСКА в сряда. Като служител на Специализираните полицейски сили в СДВР бил командирован да пази мача. Тогава сред публиката е имало и няколко младежи от Садово - родното място на униформения. Те се видели с полицая и разменили по няколко думи, но не усетили нищо притеснително в поведението му.

Атанасчиков често можеше да бъде забелязан на масови събития, футболни мачове и протести. Стана известен през декември м.г., когато беше сниман да се плези на протестиращи срещу правителството на Росен Желязков. За случая не беше наказан, макар да имаше такива призиви. Полицаят обясни поведението си с провокация от демонстрантите. (Виж по-долу)

Тогава той беше нападнат в социалните мрежи. Според близките му това отношение го сринало, чувствал се унизен и трудно понесъл обидите. Няколко дни по-късно в профила си във фейсбук той обясни постъпката си: В продължение на повече от 3 часа, докато съм изпълнявал служебните си задължения да охранявам Народното събрание и периметъра в района на бул. “Дондуков”, съм бил постоянно обиждан и квалифициран с унизителни епитети от протестиращи младежи с качулки.

Нервите ми не издържаха, когато един от криещите лицата си провокатори скъса умишлено пагона ми, а други мятаха бомбички по колегите, един от които беше откаран в болница за преглед. Това наложи употребата на лютив спрей, за да бъде разпръсната агресивната група. Аз съм Петко Атанасчиков и признавам, че съм виновен - не е трябвало да се плезя, но адреналинът и нервите ми дойдоха в повече.

След случая разказал на приятели, че е оскърбен от публикациите, че работи и в охранителна фирма.

По време на протестите Атанасчиков и колегите му задържаха десетки протестиращи, които бяха обвинени за хулиганство и нанасяне на телесни повреди на униформените. Разследванията срещу тях продължават, казаха от Софийската районна прокуратура.

Атанасчиков коментира публично поведението си и през февруари, два месеца след протестите, отново във фейсбук.

Дълго време не бях споделял нищо - имах нужда да подредя мислите си. По Коледа по работа се озовах в “Люлин”. Докато с колегите чакахме пред един вход, до мен се приближи стара циганка и прошепна: “Трябва да напуснеш работа. Божията майка ще ти каже какво да правиш”. После изчезна. След протестите и натиска върху мен бях загубил себе си. Думите ѝ звучаха като глупости, но ме улучиха в точния момент. Реших, че може би не трябва да напускам, а поне да си взема отпуск и да замина далеч за малко, пише полицаят. На 16 април пък е пуснал лаконичното:

Ех, братя, загубих вече надежда, че някога ще прозрете социалното лицемерие на политиците! Последната му публикация е от 10 август, когато е снимал кола в Петрич.

Хората в родното село на Атанасчиков още не могат да повярват, че младия мъж го няма.

Родителите му дълги години са работили в Португалия. Баща му се прибрал, а майка му в петък се върнала от Англия, след като разбрала трагичната вест. Полицаят има и по-голям брат.

“Беше изключително лъчезарно момче, отговорен и работлив. Завърши висше образование в София. Първо бе няколко години военен в Благоевград, а след това започна работа в МВР. Не сме имали никакви индикации, че планира такова нещо. Потресени сме”, казаха скърбящите жители на Садово.

Атанасчиков не е първият полицай, който се самоубива след публичен скандал. През ноемрви 2024 г. полицаят от 4-о РУ към СДВР Димитър Петров се обеси с новата си униформа. Той сложи край на живота си, след като получил призовка, че ще го обвиняват за умишлено убийство от година по-рано. Тогава Петров гонил 18-годишния Светльо Младенов, който минути по-рано обрал с двама приятели момиче. Предупредил го, че ще стреля, но Младенов не спрял. От около 100 метра дистанция полицаят гръмнал веднъж, а след рикошет куршумът улучил грабителя, който починал.