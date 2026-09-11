Остават в ареста трима, пребили и завързали с тиксо 70-годишен в Крушевец

Районният съд в Бургас остави в ареста трима за нападението над 70-годишен мъж в Крушевец. Те са обвинени в грабеж, като са пребили и завързали с тиксо възрастният мъж в созополското село.

Тримата бяха доведени в бургаската съдена палата под охрана. Адвокатите на Николай Кръстев, Петър Петров и Коста Петров поискаха по-леки мерки - „домашен арест" или парична гаранция, но съдът не сподели аргументите им и уважи искането на прокуратурата. Определението на Районен съд – Бургас не е окончателно и може да бъде обжалвано, съобщава БТА.

По време на заседанието от прокуратурата поясниха, позовавайки се на данни от разследването, че тримата мъже са действали като съизвършители. Те са нанесли удар с бухалка в задната част на главата на пострадалия, след което са завързали ръцете му с тиксо. Срещу тримата е повдигнато обвинение за грабеж.

По-рано днес бургаската районна прокуратура съобщи, че открадната сума е в размер на 500 евро и 2000 американски долара. Защитата на задържаните обаче твърди, че сумата е значително по-малка. Според разследващите, след като е бил завързан 70-годишния Стоян Цифондарев е удрян и по тялото, а кожата на ръката му е горена със запалка. Престъплението е извършено два часа след полунощ в четвъртък.

Пред съда тримата заявиха, че са били подведени, че в къщата на Цифондарев към онзи момент не е имало хора. Ако бъдат признати за виновни, могат да получат присъда от 3 до 10 години лишаване от свобода.