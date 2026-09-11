Стар казус с помилване “откри” кампанията срещу Илияна Йотова (Обзор)

Асен Василев, чиято партия подкрепя конкурента ѝ в изборите, обясни, че се връщат към казуса с Огнян Атанасов, защото тя сега "иска доверието на избирателите"

Още преди година от "Дондуков" 2 разясниха случая: Заради тежко здравословно състояние 7-членна медицинска комисия е препоръчала освобождаване

Помилване от края на 2022 г. бе използвано за първа директна атака срещу кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

Кампанията “откри” лично Асен Василев и дори обясни защо партията му, която подкрепя конкурента ѝ в изборите Андрей Гюров, го прави с години закъснение. “Йотова за първи път след тази случка иска доверието на българския избирател”, каза лидерът на “Продължаваме промяната” на специално свикана пресконференция в парламента.

Казусът с освобождаването на Огнян Атанасов - Тополнишкия вече веднъж бе обясняван от “Дондуков” 2 в началото на миналата година.

Часове преди инициативният комитет за кандидатурата на Йотова и Кирил Вълчев да се регистрира в ЦИК, “Да, България” и “Продължаваме промяната” отново извадиха случая на масата.

Василев обяви, че като вицепрезидент Йотова е помилвала “наркодилър - хванат и осъден на 15 г. от гръцките власти за разпространение на наркотици”, и дори нарече Атанасов Пернишкия Ескобар.

Часове по-късно от “Дондуков” 2 отговориха официално и детайлно.

“На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за “Държавен вестник” е записано, че указите за помилване не се публикуват в него - чл. 4, ал. 1, т. 5”, реагираха от прессекретариата на президентството.

Още миналата година, при новия арест на Атанасов, от администрацията на “Дондуков” 2 обясниха, че в Комисията по помилванията са представени медицински документи по случая му. Според експертната лекарска комисия през последните 20 г. здравословното състояние на осъдения непрекъснато се влошавало. Заключението било, че наказанието е несъвместимо със здравословното състояние на Атанасов и представлява опасност за живота му. Според документацията той страда от прогресиращи тежки заболявания,

включително напреднал паркинсон

и сериозни неврологични увреждания. Затова са му опростени 2/3 от 15-годишна присъда за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция.

“Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини”, уточняват сега от “Дондуков” 2.

През април и Апелативният съд в София пусна Атанасов под домашен арест, след като тройна съдебномедицинска експертиза доказа, че той страда от множество заболявания.