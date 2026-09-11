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Стар казус с помилване “откри” кампанията срещу Илияна Йотова (Обзор)

2012
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Асен Василев използва казуса, за да поиска Илияна Йотова да се откаже от президентската надпревара. Снимка Велислав Николов
  • Асен Василев, чиято партия подкрепя конкурента ѝ в изборите, обясни, че се връщат към казуса с Огнян Атанасов, защото тя сега "иска доверието на избирателите"
  • Още преди година от "Дондуков" 2 разясниха случая: Заради тежко здравословно състояние 7-членна медицинска комисия е препоръчала освобождаване

Помилване от края на 2022 г. бе използвано за първа директна атака срещу кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

Кампанията “откри” лично Асен Василев и дори обясни защо партията му, която подкрепя конкурента ѝ в изборите Андрей Гюров, го прави с години закъснение. “Йотова за първи път след тази случка иска доверието на българския избирател”, каза лидерът на “Продължаваме промяната” на специално свикана пресконференция в парламента.

Казусът с освобождаването на Огнян Атанасов - Тополнишкия вече веднъж бе обясняван от “Дондуков” 2 в началото на миналата година.

Часове преди инициативният комитет за кандидатурата на Йотова и Кирил Вълчев да се регистрира в ЦИК, “Да, България” и “Продължаваме промяната” отново извадиха случая на масата.

Василев обяви, че като вицепрезидент Йотова е помилвала “наркодилър - хванат и осъден на 15 г. от гръцките власти за разпространение на наркотици”, и дори нарече Атанасов Пернишкия Ескобар.

Часове по-късно от “Дондуков” 2 отговориха официално и детайлно.

“На сайта на президентската институция в Регистъра на помилваните лица се съдържа общодостъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за “Държавен вестник” е записано, че указите за помилване не се публикуват в него - чл. 4, ал. 1, т. 5”, реагираха от прессекретариата на президентството.

Още миналата година, при новия арест на Атанасов, от администрацията на “Дондуков” 2 обясниха, че в Комисията по помилванията са представени медицински документи по случая му. Според експертната лекарска комисия през последните 20 г. здравословното състояние на осъдения непрекъснато се влошавало. Заключението било, че наказанието е несъвместимо със здравословното състояние на Атанасов и представлява опасност за живота му. Според документацията той страда от прогресиращи тежки заболявания,

включително напреднал паркинсон

и сериозни неврологични увреждания. Затова са му опростени 2/3 от 15-годишна присъда за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция.

“Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини”, уточняват сега от “Дондуков” 2.

През април и Апелативният съд в София пусна Атанасов под домашен арест, след като тройна съдебномедицинска експертиза доказа, че той страда от множество заболявания.

Асен Василев използва казуса, за да поиска Илияна Йотова да се откаже от президентската надпревара. Снимка Велислав Николов

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