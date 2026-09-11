Йотова на Еврейската нова година: Нека не завещаваме войни на децата си

"Всеки човек трябва да напише името си в книгата на живота", цитира тя свещената книга на евреите. И отправи към тях послание "да записваме името си в тази книга на живота с добро, защото доброто се ражда само от добро"

Евреите посрещат новата 5787 година

Всяка нова година идва с очаквания, надежди и цветове - въпросът е дали ще изберем светлината или тъмната част от палитрата. Тази вечер аз избирам светлата част, тази на надеждата, особено в този свят, изпълнен с конфликти, в който се сблъскаха общества с общества. Не можем да намерим оправдание за сълзите на майките и прекърщеното бъдеще на децата. Нашата голяма отговорност е да върнем мира, защото и ние като деца сме искали мирен свят, да има сигурност и спокойствие, и всеки да може да представя таланта си. Това е ваш огромен дълг. Нека не завещаваме войни на децата си.

Това заяви президентът Илияна Йотова в словото си на честването на Еврейската Нова година - Рош Хашана.

"Живеем във времена, в които тъмни сили се опитват отново да скарат хората на основа на вярата, на етноса, да ни върнат във времена, които смятахме, че отдавна сме забравили - в които има геноцид, убийства. Това е недопустимо, но ние сме по-силни, и ще дадем много решителен отпор, за да не се връщат никога тези зловещи периоди от българската история", категорична бе президентът.

"Всяка нова година е пълна с надежди и очаквания, но неминуемо обръщаме поглед назад и към тази, която вече е преминала. Преглеждаме наново дните, седмиците и месеците и търсим равносметка. Тогава всеки от нас изисква един отговор от себе си - какво сме направили, били ли сме достойни. По-голямата сила е да поискаме прошка, да я потърсим и да я получим", каза Йотова.

"За мен е изключителна чест и голяма привилегия да ви поздравя с този голям празник. Горда съм, че принадлежа в държава, която не прави разлика между различните етноси и религии. От векове живеем заедно - заедно сме в празници, в делници, когато имаме трудности. Много малко общества могат да си го позволяват и затова България е този светъл пример - това трябва да възпитаваме в следващите поколения", категорична бе държавният глава.

Тя цитира свещената книга на евреите Танах: "Всеки човек трябва да напише името си в книгата на живота".

"Тази вечер моето послание към вас е да записваме името си в тази книга на живота с добро, защото доброто се ражда само от добро", призова Йотова.

Тази вечер евреите посрещат новата 5787 година от сътворението на света.

"Това е празник на всички хора на земята, защото ние вярваме, че Бог е създал земята за всички нас. Традиция е на да потопим ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. Точно това пожелавам на всички евреи в България и по света, а и на цялото човечество", каза председателят на Централния израилстянски духовен съвет Юлия Георгиева.

Тя разказа, че след това предстоят много есенни празници на веселие и обновление.