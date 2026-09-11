Бюджетът на община Монтана за 2026 г. е 47 милиона и 755 000 евро

Общинският съвет в Монтана прие бюджета на общината за 2026 година в размер на 47 милиона и 755 хиляди евро. От тях 32 727 412 евро са за държавни дейности, а 15 027 588 евро са за местни дейности. Целевата субсидия, която е за капиталови разходи тази година е 1 260 200 евро. Преходният остатък от 2025 година, който се използва през 2026 г. е в размер на 2 634 096 евро. Предвидени са 13 952 538 евро европейско финансиране.

„Това е най-късно приеманият бюджет и той вече е изпълнен на близо 80 %", отбеляза кметът Златко Живков. Скоро ще бъде завършено изграждането на новите кръстовища на изхода за Лом.

„Надявам се, че до средата на октомври ще получим средствата за тях от държавата, тъй като се изпълняват по инвестиционната програма за общините", допълни Живков.

За ремонтите на улици, тротоари, църкви и читалища, направени това лято, общината е разплатила със собствени средства.

„Имаме много добри местни приходи, над 9 млн евро", каза още кметът.

Рамката на Бюджет 2026 е малко над 47 млв евро, над 60% от тях осигурява държавата, а прогнозата за собствените приходи е 10 439 605 €.

Предвидено е погасяване и усвояване на кредитна линия в размер на 750 000 €, както и погасителни вноски по заеми от фонд „ФЛАГ" и за финансови лизинги през 2026 г.

Преходният остатък, реализиран в края на 2025 г., който се използва през 2026 г., е 2 634 096 €. Общите приходи в бюджета са 47 755 000 €, а разходите - 47 755 000 €.

Поименният списък на обектите, които ще се финансират с целева субсидия от Републиканския бюджет, е за 1 260 200 €.

С постъпления от продажби на общински нефинансови активи ще бъдат финансирани текущи ремонти на стойност 223 000 €, със собствени средства са предвидени капиталови разходи ог 969 267 €.

Средствата за Общинския съвет през 2026 г. са 389 000 €. Средствата за развитието на туризъм са в размер до 2 500 €. 3а дружествата на диабетици и инвалиди до 4 800 €. 3а съюза на глухите до 1 300 €. За съюза на слепите до 2 500 €. За годишна издръжка на Бизнес инкубатор до 8 400 € и до 5 000 € за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по специалности „Медицина" и „Педагогика".

До 10 000 € са предвидени за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на Общински съвет-Монтана, за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" до 35 000 €. Определен е и максималният размер на новия общински дълг на 1 000 000 € и максималният размер на общинския дълг към 31.12.2026 г. на 2 109 073 €.

Съветниците разрешиха формирането за учебната 2026/2027 г. на паралелки с брой ученици под нормативите за минимален брой във II СУ „Никола Й. Вапцаров" – една паралелка X клас, професия „Фотограф" с 15 ученици; в VII СУ „Йордан Радичков" – една паралелка VIII клас, профил "Физическо възпитание и спорт" с 16 ученици; една паралелка V клас в училището в Габровница и една полудневна група с 11 деца в детска градина № 8 „Пролет" в Безденица.

Одобрено бе предложение за разкриване на 1 щатна бройка за медицински специалист и разкриването на здравен кабинет в детската градина и училището в Смоляновци както и да бъде осигурено необходимото оборудване, медицински изделия, лекарствени продукти и консумативи за обслужване на децата и учениците в селото.

Съветниците освободиха футболен клуб "Монтана 777" от заплащане на наем върху терен с площ от 1 550 кв. м – спортно игрище за периода от месец януари до месец март 2026 .

Приет бе отчетът за дейността на Общински съвет-Монтана и неговите комисии за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.. За периода са проведени една тържествена сесия и 6 редовни сесии, на които са приети 113 броя решения.

120 000 евро краткосрочен дълг одобриха на последното заседание общинските съветници в Монтана. Управата в града има нужда от парите, за мостово финансиране на проект по Трансграничната програма България – Сърбия.

Проектът е на обща стойност малко над 1 милион евро и е с продължителност две години. Средствата са за аварийна реставрация и консервация на археологически обекти на северозападната част на крепостта „Калето" в Монтана, както и създаване на дигитална платформа и туристически продукт „Камък по камък – пътищата на крепостите". Това е приложение за виртуална обиколка с разказ, симулация и визуализация, звук и светлина за крепостта в Монтана.

Заемът е със срок на погасяване до 12 месеца.